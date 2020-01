Le détail des primes de la Coupe de France 2020

Les seizièmes de finale de la Coupe de France 2020 battent leur plein. Pour la Ligue 1, l’OM s’est qualifié ce vendredi soir face à Granville (3-0), le LOSC ce samedi contre Gonfreville (2-0), à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, l’ASSE, le Stade Rennais, le PSG ou Nantes et l’OL qui s’affrontent, n’avaient pas encore joué. A ce stade du tournoi, ces équipes de l’élite ont déjà gagné 30 000 euros pour prime à la performance, en entrant en 32es de finale. Et 50 000 euros en se qualifiant au niveau actuel.

Ça passe pour l’OM et le LOSC, l’ASSE, le PSG ou le Stade Rennais au révélateur

Les autres ont débuté plus tôt, en conséquence de quoi, il y a un bonus financier versé dès le 7e tour : 7500 euros, puis le double au suivant. Toutes les primes s’additionnent étape après étape. La prochaine, en huitièmes de finale vaut 70 000 euros. L’OM ou le LOSC qui ont validé leur billet ont donc la garantie de recevoir au moins 150 000 euros de la Fédération française de football, pour l’ensemble de leur prestation. Et plus si affinités par la suite. Atteindre les quarts de finale rapporte 112 500 euros, puis 280 000 euros aux quatre qualifiés en demi-finale. Et encore 950 000 euros au finaliste ou 1,5 millions d’euros, à la formation lauréate.

Jusqu’à plus de 2 M€ de primes pour l’équipe vainqueur en avril

Si bien qu’une équipe autre qu’une Ligue 1, pourra gagner jusqu’à 2,065 M€ en remportant cette Coupe de France ou 22 500 euros de moins, si elle appartient à la première division. La finale de cette édition est programmée au samedi 25 avril, au stade de France à Saint-Denis. Le Stade Rennais est le tenant du titre.

Les primes de la Coupe de France 2020

7e tour = 7 500 €

8e tour = 15 000 €

32e de finale = 30 000 €

16e de finale = 50 000 €

8e de finale = 70 000 €

1/4 de finale = 112 500 €

1/2 finale = 280 000 €

Finale = 950 000 €

Vainqueur = 1 500 000 €