OM au sommet, la pyramide des clubs sponsorisés par Puma

C’est l’une des raisons (outre le financier, évidemment), du choix pour l’OM de rejoindre l’équipementier Puma, au commencement de l’exercice 2018-19 : dans la liste des clubs que la marque habille, celui de Marseille est au sommet de la pyramide, tel que nous le montre l’exemple ci-dessous, produit par le site Footy Headlines. Sa place au sein des équipes premium de l’équipementier allemand traduit, pour l’Olympique de Marseille, le bon fonctionnement de la relation, dans laquelle chacun trouve son compte.

L’OM tout en haut des clubs sponsorisés par Puma

La marque de sport a identifié 3 catégories de partenariats. Les équipes tierces, qui n’ont pas de contrat direct avec l’entreprise mais avec un détaillant, les standards, qui ont un contrat direct avec elle, et les premium, les 7 clubs partenaires les plus importants. Parmi eux, l’OM est accompagné par Dortmund, Manchester City, l’AC Milan, Valence, Chivas et Palmeiras. Faisant de l’activation locale et régionale une priorité, Puma tire beaucoup de positif de sa première moitié de bail avec le club phocéen, comme la signature de 6 joueurs en contrat individuel : Steve Mandanda, Alavaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Morgan Sanson, Dimitri Payet et Lucas Perrin.

D’autres clubs français mentionnés, mais plus bas dans la pyramide

L’OM est le seul club français placé aussi haut dans la hiérarchie de Puma, mais d’autres disposent d’un partenariat avec le géant allemand. Parmi les équipes dites « standard », se trouvent le Stade Rennais, Nîmes et Amiens. Trois partenaires à l’apport totalement différent, puisque le premier offre une conséquente vitrine médiatique à son sponsor en participant à la Ligue des Champions, tandis que le deuxième stagne dans les bas de classement de la Ligue 1 et le dernier l’a quittée la saison dernière.