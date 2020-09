OM : Ça coûte combien de recruter Keita Baldé (AS Monaco) ?

Il a été recruté à l’issue de l’exercice 2016-17, significatif de sacre, en championnat de France, pour l’AS Monaco. Keita Baldé fut l’une des nombreuses recrues tentées par l’ASM, au sortir d’une saison remarquable de la part club du rocher, allant jusqu’en demi finale de C1, éliminé par la Juventus (0-2, 1-2). Arrivé pour près de 30 M€, où en est le Sénégalais intéresserait sur ce mercato, des clubs, parmi lesquels, selon le journaliste Gianluca Di Marzio, l’OM en plus de la Fiorentina, la Sampdoria, ou Cagliari.

Keita Baldé perd de sa valeur marchande au fil des années

Formé au FC Barcelone, l’attaquant s’est révélé à la Lazio, en Italie. Auteur d’une saison 2016-17 à près de 20 buts, Keita Baldé avait séduit les dirigeants de l’AS Monaco. Lors de son premier exercice avec l’ASM, Baldé prend part à 33 rencontres, pour 8 buts et 11 passes décisives. Il n’aura pas le temps de s’épanouir dans le sud de la France, puisque la saison qui suit, il retrouve la Série A et l’Inter, sous forme de prêt payant (à hauteur de 6 M€), accompagné d’une option d’achat (à près de 40 M€), que les Milanais ne lèveront pas. À son retour à l’été 2019, à Monaco, l’ailier gauche foule à 21 reprises les terrains de Ligue 1, pour quatre buts et quatre passes décisives. Transfermarkt évalue la valeur marchande de l’ancien barcelonais à 16 M€. C’est la moitié de ce valait le joueur à sa signature en Principauté. L’Observatoire du football est plus critique à son sujet : d’une estimation comprise entre 7 et 10 millions d’euro, il y a un peu plus d’un mois, elle est passée, de 4 à 7 millions, en septembre. C’est l’équivalent de l’enveloppe annoncée pour le poste, à Marseille. Mais pas nécessairement, ce que souhaitent les dirigeants monégasques.

Le joueur est lié à l’AS Monaco jusqu’en 2022

Le Sénégalais s’est engagé cinq saisons avec l’ASM. Sous contrat encore deux années, Baldé a affirmé vouloir rester à Monaco, lors d’un entretien au journal italien Corriere della Sera. Au sein de l’effectif monégasque, l’ancien intériste perçoit un salaire avoisinant les 310 000 € bruts mensuels. C’est proche de ce que gagne Valère Germain, à l’Olympique de Marseille, à qui il pourrait potentiellement succéder. Celui qui a été l’une des plus grosses recrues du club pourrait être l’un des feuilletons de l’été, après celui de l’ex-entraineur, Robert Moreno, remplacé par Niko Kovac, il y a quelques semaines.