OM : Combien ça coûte de recruter Djibril Sidibé (AS Monaco) ?

Le mercato 2020 s’est terminé sur le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, pour l’Olympique de Marseille. Le départ du latéral droit a laissé Hiroki Sakai seul prétendant au rôle pour la saison à venir. Mais, comme il l’avait fait l’année dernière avec Valentin Rongier, le club phocéen pourrait activer un joker, règle qui permet à une formation de Ligue 1 d’enrôler un dernier joueur évoluant dans le pays, après le mercato, pour se renforcer à ce poste. Dans cette optique, l’OM s’est vu proposer Djibril Sidibé, de l’AS Monaco, d’après L’Equipe. Une alternative à laquelle les Marseillais n’ont pas encore répondu, et qui poserait problème financièrement.

Djibril Sidibé en dernier recours à l’OM

Ce serait de Monaco que pourrait donc venir la solution, club que Djibril Sidibé a rejoint en 2016 pour 15 millions d’euros. Il ne vaudrait plus que 9,5 M€ sur le marché des transferts si l’on en croit Transfermarkt, entre 4 et 7 M€ pour l’Observatoire du Football. Cependant, le Rocher pourrait en demander plus, à l’image de l’option d’achat proposée à Everton lors de son prêt la saison dernière, évaluée à 14 millions d’euros. Une somme proche de celle récoltée par l’OM lors du transfert de Bouna Sarr (10M€), sachant que Marseille souhaite économiser. Et cela, indépendamment du salaire à proposer au joueur, qui rend l’opération encore plus incertaine.

Un salaire trop élevé pour les Phocéens ?

C’est, du moins, ce que rapport L’Equipe. Les émoluments touchés par Djibril Sidibé à l’AS Monaco seraient un frein pour une potentielle transaction. Lié au club jusqu’en 2022, le latéral droit touche un salaire estimé à 240 000 euros bruts mensuels, une somme qui se trouve être au-dessus de la moyenne du vestiaire de l’OM, qui avait fait une priorité d’alléger sa masse salariale cet été.