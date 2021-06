OM : Combien ça coûte de recruter Giovanni Simeone (Cagliari) ?

L’OM regarde (encore) vers l’Italie, pour se renforcer.

En Espagne ou en Italie. Lu le cursus sportif de Pablo Longoria, cela n’a peut-être rien d’étonnant à ce que le board de l’OM concentre ses recherches là où le président a officié en tant que scout en chef (Juventus), ou directeur sportif. Résultat, c’est en Serie A qu’évolue, selon le média TyC Sports le dernier nom cité, dans le mercato marseillais. Et pas n’importe qui, puisque l’on parle de Giovanni Simeone. Celui-là même, rejeton de Diego, le coach de l’Atlético Madrid.

Autre piste en Italie pour l’OM. Et le fils d’un illustre

Lui joue à Cagliari, au poste d’attaquant. Comme son père, il Argentin, mais est né en Espagne, pendant les années Madrilènes de son géniteur. En Sardaigne depuis l’été 2019, il a passé un an en prêt avant d’être définitivement recruté contre une indemnité de 13 millions d’euros. C’est toujours, peu ou prou, ce qu’il vaut aujourd’hui pour Transfermarkt (11 millions) et l’Observatoire du football, entre 10 et 15 millions d’euros.

Giovanni Simeone sous contrat jusqu’en 2024 à Cagliari

Giovanni Simeone a disputé 76 matches avec Cagliari, en deux saisons, pour vingt buts inscrits. Il lui reste deux ans, d’ici à la fin de la saison 2023-24 et le terme de son contrat. Il lui vaut de gagner près de 165 000 euros brut tous les mois, moins que la moyenne du vestiaire des salaires de l’Olympique de Marseille. Avant bien sûr nécessaire augmentation à proposer au joueur, pour espérer son transfert.