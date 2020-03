OM – Combien ça coûte de recruter Matthew Longstaff (Newcastle) ?

Contraint de conjuguer l’efficacité à l’économie, l’OM cherche à recruter malin pour l’été. C’est à comprendre comme à investissement financier réduit, car le club phocéen est en déficit (-91,4 M€ au bilan de la saison dernière) qu’il doit résorber au plus vite, sous peine d’avoir des soucis avec l’UEFA et son fair play financier. Depuis la fin de février et un sujet de The Athletic, il est question de l’intérêt des Phocéens pour le profil de Matthew Longstaff. Milieu de terrain axial formé au club, il a de nombreux avantages à l’approche du prochain mercato.

L’OM suivrait un jeune milieu axial anglais de 19 ans

D’abord sa situation contractuelle et les négociations qui patinent à son sujet. Matthew Longstaff arrive en effet au bout de son contrat au 30 juin au soir. Newcastle qui l’a formé cherche à le prolonger, une proposition lui a été faite en ce sens. Que le joueur et ses conseils n’ont pas encore paraphé. C’est de surcroît un jeune homme de 19 ans qui fait son apprentissage du haut niveau ; il a débuté cette saison en Premier League anglaise et a joué huit matches depuis (pour deux buts). Transfermarkt le valorise à 4 millions d’euros, bien qu’il n’y aurait pour le recruter, aucune indemnité à payer.

Matthew Longstaff est en fin de contrat à Newcastle

Cela sous-entend par contre, d’offrir à Matthew Longstaff, une prime à la signature convaincante. Elle doit l’être d’autant que le jeune homme serait très convoité, selon un journaliste britannique interrogé en février par Le Phocéen. Contractuellement, le milieu de terrain est, on l’a dit, en bout de son premier contrat signé en 2018. Le convaincre de venir implique une durée d’au moins quatre à cinq ans et un salaire, dans tous les cas infiniment supérieur à ce qu’il gagne présentement de son bail « d’aspirant » : 850 livres par semaine, soit 48 500 euros la saison. Matthew Longstaff enfin, évolue à Newcastle dans la même équipe que son frère Sean, un autre joueur convoité, que Newcastle entend conserver.