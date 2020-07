OM : Combien ça coûterait de recruter Zidane ET Cristiano Ronaldo

La boîte à fantasme est ouverte, elle est semble-t-il sans limite dans l’imaginaire de Mohamed Ayachi Ajroudi tel qu’il l’indique dans un entretien donné au Figaro. Celui qui plaide très ouvertement vouloir racheter l’OM place ses pions, dans l’opération séduction. A l’entendre, il fera venir Zinedine Zidane, « l’enfant du pays », sur le banc du club et Cristiano Ronaldo en tête d’affiche de son recrutement.

Le rêve d’associer Zidane et Cristiano Ronaldo à l’OM

Ces deux seuls noms laissent dubitatifs sur la réelle pertinence du projet. Il est fait état d’une enveloppe transferts de 700 millions d’euros, que l’homme d’affaire tunisien ne confirme toutefois pas. Reste que de recruter Zidane et Ronaldo a un prix déjà hors de toutes les proportions dans le football français. Même pour le très riche PSG l’opération serait rendue très compliquée, par les obligations du fair play financier.

Deux ans de contrat à compenser pour recruter Zinedine Zidane

Mais puisque Mohamed Ayachi Ajroudi y croit, voyons alors ce que pourrait coûter à l’Olympique de Marseille, les renforts des deux hommes. D’abord Zinedine Zidane. Il est de retour comme entraîneur du Real Madrid depuis mars 2019 et sous contrat jusqu’en 2022. Il lui reste donc deux saisons à compenser pour espérer le déloger. Prenant pour base son salaire mensuel de 1,4 millions d’euros bruts, cela pourrait coûter jusqu’à 33,6 millions d’euros de le déloger, si les deux dernières années devaient être payées. Et au moins autant ensuite à l’OM, sur le contrat à lui proposer pour l’engager, sur une durée minimale de deux ans, aux mêmes conditions de salaire.

Plus de 200 M€ transfert et salaire compris pour viser Cristiano Ronaldo

S’il faut donc au moins compter 70 millions d’euros au bas mot pour engager Zidane en ce mois de juillet, c’est encore plus cher d’espérer Cristiano Ronaldo. Soixante-dix millions d’euros, c’est grosso-modo l’estimation de sa valeur marchande sur le mercato, pour les deux ans de contrat qu’il lui reste. Sachant qu’il gagne à la Juventus, p40 millions d’euros bruts de salaire et plus encore avec les primes. Sur au moins trois ans qu’il faudrait envisager pour le recruter et sans même penser à l’augmenter, il faut prévoir un budget proche de 150 millions d’euros bruts sur le salaire et les primes.

Un duo qui vaut son pesant d’or : à la louche près de 300 M€

Ce qui revient donc, calcul à la louche de l’opération, à l’évaluer l’attelage Zidane + Cristiano Ronaldo à au moins 300 millions d’euros. La moitié du fameux budget promis pour les transferts. L’annoncer et rêver est une chose, le rendre possible en est une autre. Plus incertaine…