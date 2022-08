OM: Combien vaut désormais Léonardo Balerdi sur le mercato ?

Jusqu’au bout, Léonardo Balerdi sera concerné par ce mercato.

Bientôt le money time, sur le front du mercato. L’Olympique de Marseille, après avoir assuré les emplettes de façon remarquable, cherche à réduire son effectif en quantité, pour faire des économies. La liste des joueurs invités à partir concerne le défenseur central, Léonardo Balerdi. Arrivé à Marseille, à l’été 2020, l’Argentin est resté tout l’exercice dernier en prêt du Borussia Dortmund.

L’OM a levé l’été dernier l’option d’achat sur Balerdi

Après quoi, il a été définitivement recruté par l’OM, qui a levé l’option d’achat à son sujet. Elle était de onze millions d’euros, plus un million payés pour le prêt, alors que le Borussia Dortmund avait fait venir le joueur en Europe un an plus tôt, contre 15,5 millions d’euros versés au Boca Juniors qui l’a formé. Selon les dernières informations de RMC Sport, Bologne se serait positionné pour le recruter, contre 8 millions d’euros.

L’Argentin est courtisé mais il voudrait rester

C’est un peu moins que l’estimation marchande du joueur, pour les cinq saisons contractuelles (jusqu’au 30 juin 2026), qu’il lui reste désormais avec le club phocéen. Sur Transfermarkt, Léonardo Balerdi est valorisé à dix millions d’euros et une douzaine de millions, de la part des chercheurs suisses, de l’Observatoire du football. A 23 ans, l’Argentin voudrait jouer la Ligue des champions et en ce sens il entendrait se battre pour gagner sa place. Mais tout peu arriver dans un sens comme dans l’autre, d’ici à mercredi 31 août, au soir, pour la clôture du marché des transferts de l’été.