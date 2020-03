OM – Combien vaut Jordan Amavi sur le mercato ?

Jordan Amavi revient de loin et sans le soutien de son entraîneur, André Villas-Boas, peut-être ne serait-il déjà plus un joueur de l’OM ou dans le cas contraire, l’ombre de lui, même pris en grippe par une frange de ses soutiens. C’est que le décalage est grand entre le Jordan Amavi fébrile et en manque de rythme du début de saison, et le latéral qui aujourd’hui contribue à la présence de son club sur le podium du championnat de France.

Jordan Amavi est estimé plus cher que ce qu’a payé l’OM pour le recruter

Une preuve étant que pour Transfermarkt l’estimation de sa valeur marchande est à la hausse depuis cet automne, après avoir fortement chuté, sur les six derniers mois de la saison dernière. La plateforme spécialisée l’estime à date, en ce mois de mars 2020, à la dizaine de millions d’euros sur le mercato. Et entre 10 et 15 millions d’euros du côté de l’Observatoire du football, en Suisse. Cela signifie que le gaucher de 26 ans est au moins au niveau, sinon plus, des 10 millions d’euros payés pour le recruter depuis le club d’Aston Villa, en 2018 après une première saison sous la forme d’un prêt payant, à 2 M€.

Le latéral gauche est sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2020-21

Signe d’une ambition retrouvée, le joueur confiait récemment ses difficultés passées au journal L’Equipe, assurant dans le même entretien viser désormais l’équipe de France. Tout peut donc aller très vite dans le football, surtout les contrats qui lient les joueurs au club. En ce qui concerne Amavi, il lui restera une saison à l’Olympique de Marseille, au terme de celle en court. Comprendre qu’il est phocéen jusqu’en 2021. Et pour un salaire estimé proche de 140 000 euros bruts mensuels. Sans les variables. C’est proche de la moyenne du groupe professionnel, cette saison 2019-20. Le natif de Toulon a été formé à l’OGC Nice qui l’a lancé dans le grand bain de la Ligue 1, avant qu’il ne parte tenter l’expérience anglaise. La suite, on la connait…