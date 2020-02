Qui va quitter la Ligue 1 cet été selon la rumeur ?

Quatre mois, presque tout pile nous séparent de la prochaine fenêtre du marché des transferts. Comme toujours, cet été, la Ligue 1 va perdre des joueurs au profit d’autres championnats, bien souvent de pays voisins. A part quelques opérations déjà ficelées dans l’hiver au dernier mercato, rien n’est encore décidé. Mais certains bruits galopent, sur la toile ou dans la presse, que se charge de répertorier l’application Football Whispers.

Des départs à attendre du côté du LOSC ?

Sur la base de la force de la source et de la récence de l’information, elle attribue à chaque rumeur du web, un indice de faisabilité sur une échelle de 1 à 5. Plus il est proche de 5, plus la rumeur est fondée. A ce stade du calendrier, dans le sens des départs, il faut d’abord regarder du côté du LOSC. En se tournant surtout vers les profils de Gabriel et de Boubakary Soumaré. Le premier est annoncé à Arsenal, à l’indice 3 sur 5, l’autre vers Chelsea, à 2,9. Avec Edinson Cavani du PSG à Manchester United, à 2,5, voilà, les trois rumeurs du moment à l’indice supérieur ou égale à la moitié.

PSG, OL ou OM également concernés

Le reste est donc encore plus incertain. Dans l’ordre, que le défenseur du SCO Angers, Prince-Désir Gouano rejoigne Watford (à 2), que Memphis Depay passe de l’OL à Liverpool (1,8) ou qu’Houssem Aouar s’engage soit pour le Real Madrid, soit pour la Juventus Turin. L’indice est le même à 1,7 sur 5. C’est aussi celui de Dimitri Payet, de l’OM au Besikstas. Jusqu’ici, c’est faible en intérêt.