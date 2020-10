Ce que les coaches de la L1 ont dépensé sur le mercato dans leur carrière

Plus de trois milliards, telle est l’addition des indemnités cumulées par les vingt coaches de la Ligue 1 en carrière, pour se renforcer sur le marché des transferts. Trois milliards, dont la moitié environ, incombe à trois hommes, que sont Thomas Tuchel, Rudi Garcia et André Villas Boas, respectivement entraîneurs du Paris SG, de l’Olympique Lyonnais et de l’Olympique de Marseille.

Les coaches du PSG, de l’OM et l’OL pèsent la moitié de la Ligue 1

L’Allemand a le transfert le plus cher à son CV, puisque l’option d’achat sur Kylian Mbappé a été levée sous sa gouverne, après une première saison de l’attaquant français, en prêt au PSG. Il est suivi d’André Villas-Boas pour qui Chelsea a investi 60 millions d’euros pour le Brésilien Oscar, en 2017. En moyenne, les 20 entraîneurs de la Ligue 1, cette saison 2020-21, cumulent 152,3 millions d’euros en indemnités payées par leurs clubs, pour qu’ils se renforcent. Julien Stéphan, au Stade Rennais, en est proche. Maintenant que les Bretons jouent dans la cours des grands, le fils du bras droit de Deschamps a plus de moyens à sa disposition.

Julien Stephan dans la moyenne, Arpinon à l’autre extrême

A l’autre extrême, Jérôme Arpinon est celui qui a les recrues les moins chères au cumul (9,75 M€), cela se justifie et par la modestie du Nîmes Olympique, face à de plus riches rivaux en Ligue 1, et par l’inexpérience dans son rôle de chef d’orchestre ; Arpinon est propulsé pour la première fois numéro un, en remplacement de Blaquart, depuis le début de cet exercice.

Technicien Club Dépense sur le mercato Thomas Tuchel Paris SG 571,18 M€ Rudi Garcia Olympique Lyonnais 487,98 M€ André Villas-Boas Olympique de Marseille 462,97 M€