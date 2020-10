Indemnités de transfert dépensées en L1 pour composer les effectifs

Près de deux milliards et demi d’euros. Telle est l’estimation (2 439 M€) du CIES, de la somme investie par les vingt clubs de la Ligue 1 français, sur le marché des transferts, pour composer les équipes actuelles de la saison 2020-21. Plus de deux milliards dont quasiment une moitié (888 M€), pour le seul Paris Saint-Germain, qui a dépensé plus que ses poursuivants, l’AS Monaco, l’OL, l’OM et le LOSC, réunis.

Le PSG a plus dépensé que l’ASM, l’OL, l’OM et le LOSC réunis

La moyenne des clubs du championnat de France approche les 122 millions d’euros. Autant que le Stade Rennais, dont le collectif a particulièrement évolué cet été, sous l’effet d’une ambition accrue par la première qualification du club, en Ligue des champions. A l’autre extrême du Paris SG, le Nîmes Olympique a plus modestement investi 20 millions d’euros pour le groupe qui évolue cette saison. Notons l’ambition des promus, RC Lens (32 M€), mais aussi Lorient (41 M€) ; le club breton ayant réalisé cet été, son mercato le plus dépensier de son histoire. Comme à Rennes, non loin.

Une Ligue 1 plus frileuse à dépenser sur le mercato cet été

L’Observatoire du football à qui l’on doit les chiffes ci-dessous, souligne l’investissement moindre du PSG cet été que son précédent (- 25 M€). Cette tendance est vraie pour la majorité des équipes de Ligue 1, au sortir d’un printemps très compliqué, avec l’arrêt anticipé du championnat.