La valeur mercato des collectifs de Ligue 1 selon le CIES

Une Ligue 1 à 4,356 milliards d’euros, la valeur marchande cumulées des joueurs des vingt clubs du championnat. C’est ce qu’indique ce lundi matin, la lettre de l’Observatoire du football, centrée sur l’estimation sur le mercato de chaque collectif. En moyenne, ils valent 217,8 millions d’euros cette saison 2019-20. A la frontière entre l’OM à 256 millions d’euros et l’OGC Nice à 194 millions d’euros.

L’OM et Nice proches de la moyenne. Le LOSC troisième en valorisation

Il y a matière à débattre dans les estimations du Centre international d’étude du sport (CIES) en Suisse. Sur par exemple, la valorisation du collectif du LOSC à presque 400 millions d’euros, contre 267 M€ celle du Stade Rennais et moindre encore, à l’OM donné à 256 millions d’euros. Puisque les détails joueur par joueur ne sont pas connus, difficile de mesurer efficacement, la portée des écarts.

L’ASSE ou le TFC : des valorisations qui se discutent

Ce pointage réalisé en cette moitié du mois de mars 2020 donne un TFC dernier en Ligue 1, mais néanmoins valorisé à 100 millions d’euros le collectif, largement plus que Dijon ou Amiens qui ont les plus modestes. En championnat, l’ASSE est à la peine sportivement et le groupe professionnel du club stéphanois est par ailleurs l’un des plus âgés du championnat. Pour autant, la valorisation des Verts est la neuvième plus élevée du championnat, à 146 M€.

Le PSG flirte avec un effectif estimé au milliard d’euros

Au sommet enfin, le PSG est généralement estimé dans les études à plus du milliard d’euros. Pas (tout à fait) ici, dans l’analyse de l’Observatoire du football qui le donne à 979 millions d’euros. Paris a le septième collectif le plus cher du foot mondial. Le CIES explique longuement sa méthodologie, pour mesurer la valeur des équipes du championnat sur le marché des transferts.

La valeur marchande des équipes de la Ligue 1 selon le CIES