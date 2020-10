Qui a l’équipe réserve la plus chère en Ligue 1 cette saison ?

De l’intérêt d’avoir, ou pas, une formation réserve pour un club du championnat de France élite. En Ligue 1, toutes les équipes ont la leur. Toutes ? Non. Depuis le terme de l’exercice 2018-19, le PSG a supprimé la sienne, pour ne plus faire qu’un groupe de professionnel et laisser les plus jeunes à disposition des équipes nationales. Paris est un cas unique, mais cette saison 2020-21, les équipes « deux » sont toutes plutôt modestes, sans aucune tête d’affiche jusqu’ici.

Le PSG n’a plus d’équipe depuis 2019

Comprendre qu’il n’y a pas de « lofteurs », ou alors aucun qui ne soit laissé au service de la réserve. Comme à l’AS Saint-Etienne où, Stéphane Ruffier tenu à l’écart sportivement, le jeune Stefan Bajic dans les buts, alterne entre son rôle de doublure de Moulin en Ligue 1 et les matches à l’étage inférieur, pour gagner en temps de jeu. Selon Transfermarkt, le jeune homme de 18 ans est valorisé à 1 millions d’euros sur le mercato. Et son équipe réserve des Verts est la plus chère, d’après les données de la plateforme allemande.

L’ASSE, le RC Lens et l’OL ont les plus chères

Chiffres à bien évidemment nuancer, et d’abord parce que les équipes suppléantes sont mouvantes, avec des joueurs qui passent parfois d’une formation à une autre. Néanmoins cela nous donne un aperçu, même rapide, de la valorisation des réserves des clubs professionnels. Avec des écarts entre l’ASSE, l’OL et le RC Lens à près de 3 ou plus, millions d’euros. Et celle qui n’ont pas d’estimation marchande, comme Brest, Nîmes et Dijon, en plus de Paris pour les raisons évoquées plus haut.

Boura et Diomandé pour les deux plus bankable

Les deux joueurs les plus bankable observés ce jour de la mi-octobre sont Ismaël Boura (20 ans), latéral gauche du RC Lens et Sinaly Diomandé (19 ans), défenseur central de l’Olympique Lyonnais, estimés à 1,5 millions d’euros. Ils sont deux joueurs à suivre dans les années futures.

La valeur marchandes des équipes réserves de la Ligue 1 saison 2020-21

Saint-Etienne = 3,1 M€

Lens = 3,05 M€

Lyon = 2,85 M€

Nantes = 1,78 M€

Bordeaux = 1,4 M€

Monaco = 1,35 M€

Marseille = 1,25 M€

Reims = 1,23 M€

Lorient = 1,15 M€

Lille = 1,1 M€

Angers = 0,9 M€

Metz = 0,45 M€

Strasbourg = 0,4 M€

Rennes = 0,35 M€

Nice = 0,25 M€

Montpellier = 0,15 M€

Brest = –

Nîmes = –

Dijon = –

Paris = –