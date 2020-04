OM, PSG, ASSE, OL… Le classement de la Ligue 1 comparé aux budgets des clubs

Le sujet est très (trop) sensible, pour qu’il ne soit tranché une bonne fois pour toute. Quelle forme donner à la saison 2019-20, quelle conclusions en tirer et à quelles équipes attribuer les places d’honneur : voilà principalement les questions autour desquelles s’écharpent quelques présidents de clubs. Si l’exercice se juge au mérite, ainsi que le voudrait l’UEFA, peut-être le critère de la performance sportive opposé à la puissance économique des équipes est-il ici pertinent.

L’OL, l’ASSE ou l’AS Monaco en seraient pas à leur avantage

Pas sûr qu’il plaise à l’OL de Jean-Michel Aulas car il pointe justement, les difficultés des Gones en championnat sur la saison. Avec un budget à 310 millions d’euros, le plus élevé de son histoire, Lyon est loin au classement sportif en Ligue 1, malgré d’autres performances notables par ailleurs, en coupes ou en Ligue des champions. Même constat, et même plus sévère, pour l’ASSE. Pour qui cette saison était aussi celle d’un record sur le budget, pour la première fois à neuf chiffres. A l’arrêt du championnat, les Verts accusaient un déficit de moins 11 places, à la comparaison.

+ 3 et 5 places pour l’OM et le Stade Rennais

Précision d’importance, nous avons produit ce classement à Sportune, au soir de la 28e journée, c’est-à-dire juste avant le confinement, donc sans le match opposant le RC Strasbourg au PSG. Inversement aux Lyonnais, Stéphanois ou Monégasques, l’OM et le Stade Rennais, sur le podium du championnat font mieux que le budget le laissait initialement présager. Respectivement + 3 et 5 places de mieux. Le meilleur ratio est à l’avantage du SCO Angers, à + 7, devant le Stade de Reims, à + 5.

Le PSG et le LOSC sont à l’équilibre du budget et du sportif

Deux clubs sont sinon à l’équilibre parfait : le PSG est à sa place, sur le toit de la Ligue 1 avec son budget démentiel, presque deux fois supérieur à celui de son dauphin. Et le LOSC, selon où on place le club lillois, car il a à 110 millions d’euros un budget estimé identique à celui des Phocéens. Dans tous les cas, les Dogues campent le pied du podium.

Le classement de la Ligue 1 2019-20 en fonction du budget des équipes