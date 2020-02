Le classement de la Ligue 1 selon le salaire moyen des clubs

L’actif joueur étant la base de toute réussite (ou échec) d’un club de football, la rémunération de chacun est de fait un critère décisionnaire du processus sportif final. De manière naturelle, le postulat veut que plus un joueur est payé, meilleur il est. Et supérieure sont les chances de réussir. A quel point cela est-il vrai cette saison 2019-20 en Ligue 1 ? Difficile d’en juger objectivement, on peut toutefois se faire une idée, au comparatif du salaire moyen des équipes et du classement sportif.

PSG et Girondins de bordeaux sont à leur place

Seuls les clubs du PSG et des Girondins de Bordeaux sont à l’équilibre au classement mixé, à voir en intégralité en page suivante. Les champions de France sont logiquement à leur place, au sommet de la hiérarchie, tandis que les Marines sont dans le ventre mou, en huitième position. Les salaires moyens exprimés sont des estimations de la saison en cours, données dans le rapport du groupe Sporting Intelligence.

L’OM, le LOSC ou le Stade Rennais ont une marge d’avance

Dans la liste des clubs au ratio positif, l’OM, le LOSC et le Stade Rennais font mieux, pour ceux qui jouent la course en tête. Mais c’est à Reims et Strasbourg que le différentiel est le plus important, à +8 à l’avantage des Alsaciens et des Champenois. Le Stade Brestois promu est aussi à son aise ; en dépit d’un budget et d’une masse salariale parmi les plus étriqués du championnat, les Bretons sont treizièmes avec une bonne marge d’avance sur les deux dernières places (+10 à +17 points) synonymes de relégation.

L’ASSE à -9 accuse le plus mauvais ratio en Ligue 1

Justement, du côté de ceux qui accusent un ratio négatif, le TFC est à moins huit et dernier du classement sportif, après 24 journées de Ligue 1. Les Toulousains sont dans la nasse, mais le déficit est plus important encore à l’ASSE, à moins neuf, sachant que les Verts ont un salaire moyen donné à 945 661 euros par joueur sur la saison, qui est le sixième plus élevé du foot français. Les Verts sont dernier sur ce critère de comparaison.

Le classement de la Ligue 1 2019-20 selon le salaire moyen des équipes

Club Salaire moyen (en €) Classement salaire Classement L1 Différence Paris 8 378 900 1 1 = Monaco 2 660 963 2 7 – 5 Lyon 2 186 970 3 9 – 6