OM, PSG, Stade Rennais: On a simulé leur tirage en Ligue des champions

Ce jeudi 1er octobre est un jour marqué d’une croix pour l’OM, le PSG et le Stade Rennais. Le calendrier foot de l’année 2020, modifié suite à la crise sanitaire, l’UEFA a prévu le tirage de la Ligue des Champions à ce jour. Les trois clubs français qualifiés connaîtront donc leurs adversaire en phase de poules. Les Parisiens, au chaud dans le chapeau 1, auront moins de soucis à se faire que leurs collègues rennais et marseillais, tous deux dans le chapeau 4.

Le PSG pourrait retrouver un vieil ami

Sportune a simulé, à l’aide du site draw.inker, le tirage au sort, qui aura lieu demain. Au résultat, Paris hériterait de la Lazio et de Ferencvaros dans sa poule, deux clubs à sa portée. La dernière équipe à compléter le groupe, serait Manchester United. Les Mancuniens pourraient causer plus de problèmes aux Parisiens, comme ils l’ont fait en 2019, en s’imposant 3-1 à Paris après une défaite 2-0 chez eux, en huitièmes de finale. Cependant, finaliste sortant, le PSG appréhenderait la rencontre dans un toute autre état d’esprit et aurait les ressources d’aller chercher la première place de ce groupe.

Deux sentiments différents pour l’OM et le Stade Rennais

Le Stade Rennais pourra s’estimer plutôt chanceux s’il tombe sur ce groupe. En tout cas plus que l’OM. Dans ce tirage, les Bretons devraient affronter Krasnodar, l’Atletico Madrid et le FC Porto, trois clubs dont la valeur est reconnue en Europe, mais qu’ils pourraient aller défier pour espérer un exploit. Les Phocéens, eux, n’auraient pas de quoi faire la fête. Ils devraient affronter l’intimidant tenant du titre, le Bayern Munich, premier vainqueur de la C1 en ayant gagné tous ses matchs de l’histoire, et Chelsea, très actif et ambitieux sur le marché des transferts. Pour fermer le groupe, Salzbourg, septuple champion d’Autriche en titre ne serait pas un adversaire à sous-estimer non plus. Arrivé ici, plus aucun match ne sera facile pour personne, mais certains tirages sont tout de même plus avantageux que d’autres. Pour connaître celui de la Ligue des Champions 2020-21, il faudra être devant RMC Sport 1 ou Téléfoot à partir de 18h.