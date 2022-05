OM : Salaire, contrat, ce que Boubacar Kamara a signé avec Aston Villa

Boubacar Kamara est officiellement un joueur d’Aston Villa.

Il avait officialisé, ce dimanche dans l’émission Téléfoot, sur la Une, sa décision de quitter l’Olympique de Marseille, son club formateur, pour changer d’équipe mais aussi de championnat, au terme de son contrat. C’est désormais chose faite, puisque ce lundi matin, moins de 48h après la dernière levée de la saison 2021-2022, en Ligue 1, Boubacar Kamara le polyvalent milieu ou défenseur s’est engagé avec Aston Villa.

De l’OM à Aston Villa pour Boubacar Kamara

Boubacar Kamara évoluera donc à l’avenir aux ordres de la légende du football anglais, Steven Gerrard, en poste depuis novembre dernier, sur le banc des Villans. Le Minot marseillais a paraphé un contrat long de cinq saisons, avec l’exercice 2026-27 pour terme. Financièrement, il devrait devenir l’un des joueurs les mieux payés de son collectif, puisqu’il serait question pour lui, d’un salaire approchant les 150 000 livres hebdomadaires, soit près de 9 millions d’euros brut la saison. C’est bien plus que l’Olympique de Marseille ne pouvait lui en offrir.

L’un des joueurs les mieux payés de sa nouvelle équipe ?

A ce niveau de rémunération, le prometteur néo-international français s’approcherait de Coutinho dans le vestiaire des Villans, et de la fourchette haute des revenus de son championnat. « Je suis ravi que nous ayons pu attirer l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Nous avons un plan très clair pour renforcer notre équipe et Bouba en est un élément important », se félicite Steven Gerrard, dans un communiqué publié par le club, souhaitant la bienvenue au joueur de 22 ans.