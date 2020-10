OM : Un actif joueur à 70 M€ en fin de contrat en 2021

Presque un tiers de l’effectif concerné. Ça n’est quand même pas rien. C’est ce que représente les joueurs qui disputent leur dernière saison contractuelle, sur l’ensemble du collectif de l’Olympique de Marseille, cette saison 2020-21. Ils sont onze dans ce cas de figure, soit parce qu’ils appartiennent au club phocéen et qu’ils sont en bout de bail, sinon ils sont prêtés pour couvrir l’exercice sportif, comme Léonardo Balerdi et Michaël Cuisance. Cela, indépendamment d’une possible saison supplémentaires, en option pour chacun.

11 joueurs libres ou partants en juin prochain

Avec Florian Thauvin, pour principal joueur concerné dans le sens de la valorisation sur le mercato. Transfermarkt estime sa cote, depuis sa dernière mise à jour, à 32 millions d’euros. Elle a fondu de par l’éloignement du joueur, le temps qu’il se soigne la saison dernière et la proche imminence de la fin de son contrat. Avec lui, le latéral gauche Jordan Amavi, estimé à 10 millions d’euros. Et les deux prêts cités plus haut.

Thauvin, Amavi et Cuisance les plus bankable

Au total, la plateforme Transfermarkt valorisé à 69,15 millions d’euros, les onze joueurs que cela concerne. Dont Kostantinos Mitroglou, Valère Germain, l’autre arrière gauche Yuto Nagatomo, ou la doublure de Mandanda, Yohann Pelé. L’OM est avec le PSG, le deuxième club qui a le plus de joueurs libres ou en fin de prêt, l’été prochain, derrière Lens qui en a douze.

Les joueurs en fin de contrat en 2021 à l’OM

Florian Thauvin

Jordan Amavi

Michaël Cuisance (prêt)

Léonardo Balerdi (prêt)

Valère Germain

Saîf-Eddine Khaoui

Kostas Mitroglou

Christopher Rocchia

Yuto Nagatomo

Florian Chabrolle

Yohann Pelé