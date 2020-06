Où va signer Laurent Blanc selon les bookmakers ?

Laurent Blanc de retour sur le banc d’un club professionnel ? La rumeur enfle depuis ce lundi et l’annonce par Niort, du départ du coach, Franck Passi. Non, ce n’est pas par le club des Chamois, que l’ancien du PSG est concerné, mais car Passi devrait devenir son adjoint, « pour l’accompagner sur un projet sportif très ambitieux cet été », écrit le club dans le communiqué de la séparation.

Laurent Blanc parti pour rejoindre un « projet ambitieux »

Projet et ambitieux résonnent depuis la publication du communiqué (depuis nuancé pour dire « qu’à l’heure actuelle engagé dans aucun autre projet sportif »). Où alors Laurent Blanc va-t-il signer selon les bookmakers ? C’est forcément très (très) incertain. A la « sack race », il reste un profil que les Anglais aiment suivre, sans toutefois plus s’avancer trop vite, sur le futur du champion du monde 98. Plusieurs fois Laurent Blanc a été annoncé avec insistance dans tel ou tel club, sans qu’il n’en soit jamais rien.

Retour au PSG, départ à Manchester ou à Newcastle

Néanmoins peut-on raisonnablement penser que ce ne sera pour aucune des équipes citées pour lui. Ni un retour au Paris Saint-Germain, qui paie 14 fois la mise, probablement pas non plus à Manchester City ou United à la cote de 20 et plus. Southampton est une option plus lointaine, autant que celle de le voir débarquer à Newcastle, à la tête des Magpies. Puisque le club est en passe de changer de propriétaire, par un fond souverain saoudien, c’est peut-être cela le fameux « projet ambitieux » évoqué. A 33 contre un la cote, les bookmakers n’y croient cependant, que modérément. Mais toujours plus que les pistes espagnoles, l’Atlético et le Barça, à la cote de 50. Laurent Blanc n’a plus entraîné depuis 3 ans, 11 mois et 12 jours.