Porto – OM : Vers un succès phocéen ? Qu’en pensent les bookmakers ?

C’est le match de la dernière chance, à moins de réaliser la plus grosse série de défaites de l’histoire en Ligue des Champions, égalant Anderlecht avec 12 revers de rang, pour l’OM face au FC Porto. Après les désillusions de l’Olympiakos (1-0) et Manchester City (0-3), le moral des troupes n’est pas au plus haut. Ces dernières devront en plus se déplacer sur le terrain du champion de Portugal en titre, bien connu d’André Villas-Boas. En bref, les pronostics ne jouent pas en faveur des Phocéens, mais d’après les bookmakers, tout n’est pas perdu d’avance, non plus.

Le FC Porto favori des bookmakers

Selon les six d’entre eux étudiés, la cote moyenne d’une victoire olympienne est de 4,49 contre 1. Bien plus haute que celle de FC Porto (1,85) et du match nul (3,59). Cependant, les Portugais ne devraient pas connaître un match aussi efficace que Manchester City, plus tôt dans le tournoi. Ils estiment un match nul 1-1 comme le scénario le plus probable, à 5,36, devant le succès des hommes de Sergio Conceicao 1-0, à 5,52. Lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, Marseille s’était incliné 3-0. Gager sur une récidive pourrait rapporter environ 11,62 fois la mise.

Thauvin ou Benedetto buteurs pour l’OM

Au niveau des buteurs, aucun joueur ne se démarque vraiment, pour le spécialistes. Une cote plus basse est proposée pour les attaquants du FC Porto, notamment pour Moussa Marega, évalué à 2,49. Côté phocéen, Dario Benedetto (3,85) et Florian Thauvin (3,88) sont estimés les plus susceptibles de faire trembler les filets, mais dur de savoir qui des deux le fera.