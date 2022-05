PSG : 700 M€ de revenus, quels clubs ont déjà franchi ce seuil ?

Le PSG va réussir sa meilleure saison, sur le plan des recettes.

Une saison à plus de 700 millions d’euros de chiffre d’affaire, stimulé par le transfert de Lionel Messi et l’impact de l’Argentin, sur les recettes du sponsoring, de la billetterie ou du merchandising ; voilà donc le seuil de revenus que le PSG devrait atteindre, au terme de cette saison 2021-2022, d’après les calculs du journal L’Equipe.

Le PSG bientôt à 700 M€ ou plus de chiffre d’affaire

Jamais aucun club français, du football ou d’un autre sport, n’a généré autant d’argent, sur un seul et même exercice. Jusqu’alors, la meilleure saison comptable du Paris Saint-Germain, à la ligne des revenus, était en 2018-2019, juste avant que débute la crise de la Covid. Si Paris s’approche des 700 millions, il ne sera pas le premier dans sa discipline, à revendiquer un tel niveau de gains, hors bien sûr, le marché des transferts et ses bénéfices (ou pertes).

Le Real Madrid le premier, le Barça a le record sur une saison

Le premier à l’atteindre fut le Real Madrid, au bilan de 2018, à 750,9 millions de revenus, pour le collectif merengue. Le Barça n’en fut pas loin, à 690,4 M€. Le club blaugrana y parviendra la saison 2018-2019 suivante et son chiffre d’affaire d’alors, à 840,8 millions d’euros, reste encore à ce jour, un record dans le monde du ballon rond. La même année, le Real Madrid (757,3 M€) et Manchester United (711,5 M€), ont dépassé le seuil.

Le PSG sur le podium des clubs qui ont gagné le plus en 2022 ?

Derrière, la pandémie a bouleversé le monde et son économie, si bien que depuis, aucune autre club n’a franchi cette barre symbolique. Cela soulève l’hypothèse possible, sinon probable, que le PSG terminera sa saison 2021-2022, a minima sur le podium des clubs qui ont gagné le plus d’argent, peut-être même sur la plus haute marche, à l’arrivée.