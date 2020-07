PSG – ASSE : Qui va gagner la Coupe de France selon les bookmakers ?

Le PSG et l’ASSE s’affrontent, ce vendredi 24 juillet, en finale de Coupe de France. Jusqu’à ce jour, les deux formations se sont préparées, via divers matches amicaux. Le champion de France a écrasé, tour à tour, le Havre (9-0), puis Waasland-Beveren (7-0, équipe de deuxième division belge), avant de balayer le Celtic (4-0), ce mardi 21 juillet. Les Verts, eux, ont battu les amateurs de Rumilly (4-1), l’OGC Nice sur le même score, et Charleroi (4-0, équipe de première division belge), avant de s’incliner en deux parties face à Anderlecht (1-2, 0-1, même championnat que Charleroi). Les bookmakers prédisent une victoire nette et sans bavure des hommes de Thomas Tuchel, vendredi.

Le PSG va gagner haut la main la Coupe de France, selon les bookmakers, face à l’ASSE

À regarder les cotes attribuées par les opérateurs en ligne, le Paris Saint-Germain devrait l’emporter facilement contre l’AS Saint-Étienne. La victoire des coéquipiers de Kylian Mbappé, avant la fin du temps réglementaire, est donnée à 1,15, quand celle des protégés de Claude Puel paie 17 fois la mise. Concernant l’équipe qui va gagner le trophée, la cote est encore plus mince pour le club francilien : jusqu’à 1,05. Pour les Verts, elle est estimée à plus de 7. Les bookmakers tablent sur un 3-0 à l’avantage des Parisiens, coté à un peu plus de 6. Le 2-0 suit, avec une valeur proche de 6,50.

Des buts sont attendus dans le match, surtout du côté du champion de France

Si les opérateurs en ligne ne voient pas spécialement l’AS Saint-Étienne marquer (près de 1,90 la cote des deux équipes marquent contre 1,7), les buts devraient être au rendez-vous du côté du Paris Saint-Germain. La cote du « 2 ou 3 buts inscrits dans la rencontre » est évaluée à 2,4, quand celle du « 4 ou 5 buts » est donnée à 2,5. Kylian Mbappé et Neymar devraient être à la conclusion de ces derniers. Les deux attaquants du PSG, buteurs, sont cotés respectivement à 1,60, chacun. Mauro Icardi suit, à 1,70. À l’ASSE, Khazri et Bouanga sont les premiers susceptibles à faire trembler les filets du Stade de France. Un but inscrit par l’un des deux paie pratiquement cinq fois la mise.