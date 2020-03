PSG, Barça… Les maillots third 2021 des équipes Nike en images

Un modèle bien distinct pour chaque formation. Et une inspiration tirée des emblématiques Air Max, un produit culte de l’histoire de la marque américaine Nike. Voilà, selon Footy Headlines, l’histoire derrière les maillots third 2020-21 de l’équipementier à la virgule, pour les clubs de foot qu’il habille : ici le PSG en France, ainsi que le FC Barcelone, Chelsea, Tottenham, l’AS Rome, l’Inter Milan et le RB Leipzig (et à venir l’Atlético Madrid ou le Galatasaray).

Des maillots audacieux de Nike pour les clubs que la marque habille

A chaque club sa tunique et à chaque tunique sa paire de Air Max associée. C’est ce qu’écrit le média britannique spécialiste des leaks sur les maillots. Esthétiquement comme sur les couleurs, les choix de Nike sont tous très audacieux. Pour le PSG, nous l’avons déjà évoqué, le fond sera bordeaux, les épaules blanches, le col en V, le bout des manches noir et les sponsors imprimés en doré. Celui dédié à l’AS Rome sera dans un même registre sur un fond de noir et de orange sur les épaules.

Le PSG jouera la Ligue des champions en bordeaux, le Barça en rose

A Barcelone, le rose sera de retour, mais dans un ton beaucoup plus vif que le motif pâle de la saison 2018-19 dernière, tandis que Chelsea troquera le bleu du domicile, pour un fond de rouge sur bleu en dégradé. Ces maillots à sortir dans le courant du mois d’août (si le calendrier sportif suit sa normalité) sont à voir dans le diaporama d’images, ci-dessus.