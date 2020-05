PSG – Ça coûte combien de recruter Mathieu Debuchy (ASSE) ?

A la recherche de latéraux gauche ou droit pour la saison prochaine, le PSG penserait à Mathieu Debuchy. L’information vient d’Italie, depuis Tuttomercatoweb. Ce n’est que rumeur, que l’on peut analyser sur le coût possible d’un transfert, du côté de l’indemnité que pourrait réclamer l’ASSE à qui le joueur appartient et sur les conditions contractuelles, de l’ex-international français âgé de 34 ans.

Le PSG s’intéresserait au profil de Mathieu Debuchy

Mathieu Debuchy est arrivé libre chez les Verts, depuis le club d’Arsenal, en Premier League anglaise. Il est resté le temps de son contrat de quatre ans à Londres, avec une pige d’un an en prêt, à Bordeaux. Plus tôt dans sa carrière, il en a coûté jusqu’à 15 millions d’euros aux Gunners en 2014, pour le recruter depuis Newcastle. Désormais, à un âge bien avancé et un contrat qui s’approche de la fin, à Saint-Etienne, Mathieu Debuchy n’est plus valorisé qu’à 3 millions d’euros environ, sur le marché des transferts. Et ce, jusqu’à la moitié de la prochaine saison 2020-21.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec les Verts de l’ASSE

Après quoi, et si rien ne change pour lui, il entrera dans les six derniers mois de son contrat signé trois ans avec l’ASSE. Soit un bail jusqu’au soir du 30 juin 2021, payé 125 000 euros bruts mensuels, sans les bonus individuels et collectifs avec. Mathieu Debuchy est à ce titre, l’un des joueurs les mieux payés du collectif que dirige Claude Puel. Mais à l’échelle du plus riche PSG, cela reste tout ce qu’il y a de supportable, pour un joueur d’autant d’expérience que le natif de Fretin, dans le Nord de la France.