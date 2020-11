PSG : Combien ça coûte de recruter Aleksandr Golovin (AS Monaco) ?

« Il n’y a eu aucune proposition spécifique ou officielle du PSG ou de Barcelone », dit Oleg Artemov qui admet toutefois au média russe Sport Express, des discussions préliminaires, avec ces clubs désireux de connaître, sur le mercato dernier, sa position et celle de son poulain, l’attaquant de l’AS Monaco, Aleksandr Golovin. Comprendre que le départ du russe n’est sûrement que partie remise, d’autres clubs pourraient se manifester, à la prochaine de fenêtre du marché.

Le PSG et le Barça sur les traces de Golovin

Recruté pour 30 millions d’euros par l’ASM, depuis le CSKA Moscou, en 2018 au sortir d’un Mondial russe remarqué pour lui, il n’a pas la même réussite collective et sportive sur le Rocher et sa valorisation marchande souffre des hésitations de son équipe. Sa prolongation signée au printemps dernier n’élève pas au-delà de 20 millions, l’estimation du moment pour Transfermarkt, et de 20 à 30 millions, celle de l’Observatoire du football.

Prolongé ce printemps avec l’AS Monaco, jusqu’en 2024

Cela, en contrepartie des quatre saisons contractuelles qu’il lui reste, depuis le 13 mars dernier, jusqu’au 30 juin 2024. Depuis, Aleksandr Golovin approche dépasse les 5 millions d’euros brut la saison, parmi les plus hauts salaires de l’équipe de Niko Kovac.