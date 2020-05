PSG – Combien ça coûte de recruter Erling Haaland (BVB) ?

Le PSG serait aussi sur la liste, d’après les informations de Marca. C’est qu’ils sont nombreux les clubs penchés sur le profil d’Erling Haaland. Et il y a de quoi, cette saison 2019-20, le jeune attaquant norvégien a marqué plus de buts qu’il n’a joué de matches (41 en 39 rencontres). C’est une performance rare au plus haut niveau, réalisée de surcroît en défendant les couleurs de deux équipes différentes : le RB Salzbourg pour débuter la saison, et le Borussia Dortmund, à partir de l’hiver.

Le PSG serait à son tour sur la trace d’Erling Haaland

Le BVB a payé 20 millions d’euros, l’équivalent de sa clause libératoire pour l’engager en janvier. Ce sont les apparences, car Haaland est conseillé par Mino Raiola, l’agent qui vaut parfois au moins autant sinon plus, que ses joueurs. Entre l’indemnité compensatoire et les commissions, sûr que le phénomène scandinave a coûté plus cher au club de Dortmund. Néanmoins Haaland le rend sur le terrain. En quelques mois il s’est prodigieusement valorisé sur le marché des transferts, largement plus que l’écrasante majorité des footballeurs professionnels.

Valorisé de 70 à 100 M€ sur le marché selon les études

Même dans un contexte de crise sanitaire qui force les clubs à plus d’économies et réduit l’estimation des joueurs sur le mercato, Haaland est donné a minima à 70 millions d’euros dans l’analyse de KPMG, 75 millions pour Transfermarkt, tandis qu’il approche la centaine de millions d’euros, du côté de l’Observatoire du football. Quid d’une clause libératoire dans le contrat du joueur ? Les informations se bousculent un peu à ce sujet, mais il en aurait une à 75 millions d’euros, jusqu’en 2021 qui grimperait ensuite à 120 millions d’euros, jusqu’en 2022.

Un contrat signé trois ans et demi avec le BVB

Au premier jour du mercato d’hiver 2020, Erling Haaland a paraphé un contrat de trois ans et demi avec le Borussia. Soit une échéance signée au 30 juin 2024. Il lui rapporte près de 8 millions d’euros bruts la saison, le Norvégien est à ce titre le quatrième joueur le mieux payé du BVB cette saison 2019-20. A 19 ans c’est déjà conséquent et cela sera encore plus, s’il décide de partir au PSG ou dans un autre club qui le suit. Ils sont nombreux est appartiennent aux meilleurs de la planète football.