PSG : Combien ça coûte de recruter Granit Xhaka (Arsenal) ?

Revirement de situation pour Granit Xhaka ?

Héros des Suisses ou bourreau des Bleus, c’est selon le côté du verre que l’on voit, Granit Xhaka a marqué l’équipe de France au fer rouge, lors de la qualification de son pays, pour les quarts à l’Euro de football. A ce point qu’aujourd’hui tout pourrait changer pour lui, qui se préparait pourtant à prendre la direction de Rome, au terme de son tournoi. Ça, c’était avant, selon une information que rapporte le média Ilromanista, car le milieu de terrain d’Arsenal aurait aujourd’hui en plus, l’intérêt de la Juve et du PSG.

Proche de la Roma, Granit Xhaka intéresserait désormais le PSG

Ce joueur à fort caractère, que Mourinho voudrait en « aboyeur » de son collectif, a soudainement pris encore plus d’ampleur, par son abnegation à battre les Bleus et à tirer dans son sillage, tout le reste de son équipe. Ces qualités sont celles qu’Arsenal espérait, quand les Gunners ont investi 45 millions d’euros, pour le recruter depuis le Borussia Mönchengladbach, en 2016. Cinq ans et une extension de son contrat plus tard, le milieu helvète n’en vaut plus que la moitié sur ce marché des transferts. Plus précisément, il est donné à 22 millions par Transfermarkt et de 15 à 20 millions, de la part de l’Observatoire du football.

Un contrat prolongé jusqu’en 2023 avec les Gunners d’Arsenal

Granit Xhaka, 28 ans, doit encore deux saisons contractuelles, jusqu’en 2023, aux Gunners d’Arsenal. Depuis sa prolongation, obtenue sur la fin de la saison 2017-18, il gagne 475 000 euros brut mensuels, soit moins que la moyenne du vestiaire du PSG, mais en quittant Londre pour Paris (ou Rome, ou Turin), il pourra revendiquer une hausse de ses émoluments.