PSG : La réaction du PSG à l’or de Riner et Dicko aux JO

Le PSG félicite ses deux champions, aux JO de Tokyo.

Jour heureux pour le sport français, aux JO de Tokyo, nos Bleus ont récolté une moisson de six médailles ce seul samedi, dont la plus belle en or, pour l’équipe de judo. Titrée face au Japon, le pays inventeur du judo, et à Tokyo de surcroît. L’exploit est grand et cette performances est un peu associée au Paris Saint-Germain, puisque deux pensionnaires du collectif, défendent ses couleurs : Teddy Riner et Romane Dicko.

Deux médaillés d’or olympiques pour le PSG

Dans un communiqué de presse, le club a souhaité saluer la performance, par le président de la section judo, Djamel Bouras : « Nous venons de vivre un grand moment de l’histoire du sport. Romane, Teddy et leurs coéquipiers ont réalisé un exploit retentissant en battant les Japonais chez eux. Cette performance restera graver dans les mémoires et je suis fier que des judokas du Club y ait contribué. Nous allons poursuivre notre travail et nos efforts pour que des Parisiens brillent aussi au cours des prochaines années et en particulier aux Jeux Olympiques de Paris 2024. »

Teddy Riner et Romane Dicko, trajectoires communes à Tokyo

Teddy Riner et Romane Dicko ont eu des trajectoires communes, sur ces Jeux Olympiques. Frustrés par le bronze alors qu’ils visaient l’or, ils ont pris une éclatante revanche, ce samedi matin, en devenants les premiers champions