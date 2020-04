PSG – Les prédictions des notes des Parisiens sur FIFA 21

Septembre c’est, si le contexte autorise le maintien du calendrier, le mois de la sortie du prochain titre football d’Electronic Arts, FIFA 21. Avant, normalement, seront révélées les premières notes, pour les joueurs les plus premium de la discipline. Le PSG en compte quelques-uns, si tous restent au club la saison prochaine. Cela n’a rien de certain. D’une édition de FIFA à une autre, qui va progresser ou régresser à la moyenne générale ?

Neymar ne devrait pas évoluer et Mbappé prendre un point sur FIFA 21

Les spéculations sont ouvertes du côté de ceux qui fédèrent les plus grosses communautés. Et voilà ce qui ressort, en page suivante, des projections d’ensemble. A savoir d’abord, que Neymar le mieux noté du collectif à 92, ne devrait pas évoluer. Il pourrait égaler Cristiano Ronaldo (-1), mais également Kevin de Bruyne (+1), tandis que Messi descendra à 93. Par contre, Kylian Mbappé devrait s’approcher du haut du panier et peut-être entrer dans le top 10 mondial. A ce niveau, les points se gagnent chèrement, mais lui en prendrait un de plus au global, en progressant notamment sur le shoot, les passes, et le physique.

chute à l’arrière pour Jesé Rodriguez qui reste un joueur du PSG

Du côté des progressions attendues les plus fortes, Colin Dagba passerait de 72 à 75 et le gardien Marcin Bulka, de 60 à 65. Inversement, le plus gros gadin devrait être attribué à Jesé Rodriguez, déclassé de – 4. Si surprise il devait y avoir à cela, c’est de se rappeler que l’attaquant espagnol appartient toujours au collectif parisien jusqu’en 2021, même s’il est en ce moment prêté au Sporting, au Portugal.

Les prédictions des notes des joueurs du PSG sur FIFA 21

Joueur Note FIFA 20 Prédiction FIFA 21 Différence Keylor Navas 87 88 + 1 Marcin Bulka 60 65 + 5 Alphonse Areola 82 81 – 2