PSG – Les salaires des Parisiens à la minute jouée en Ligue 1

Avec son salaire à 35 millions d’euros nets, soit près de 49 millions bruts la saison, Neymar écrase tout le championnat de France au niveau des revenus. D’ailleurs le Brésilien est-il le deuxième footballeur le mieux payé au monde, cette saison 2019-20. C’est donc tout logiquement qu’il est celui qui facture la minute de jeu la plus chère de son championnat. A plus de 37 000 euros dans son cas, il n’est toutefois pas le seul de son équipe dans de si hautes sphères.

Plus de 37 000 € la minute de Neymar qui dominent son vestiaire

Car Edinson Cavani, s’il jouit de revenus plus de moitiés inférieurs, compte également près de trois fois moins de temps de jeu que le Brésilien. Le chouchou du Parc n’est apparu que 500 minutes en championnat, alors qu’il justifie du quatrième salaire le plus élevé de son club et par extension, de toute la France du football. Entre Neymar et Cavani à plus de 37 000 euros la minute de jeu et Thomas Meunier de l’autre côté, c’est le grand écart. Le latéral belge est le joueur le plus « économique » du club parisien, sur cet aspect des choses, il est vrai limité pour tirer des conclusions objectives.

Un ratio plus de six fois plus cher pour Cavani que Mauro Icardi

Sauf à peut-être valoriser des joueurs tels qu’Angel Di Maria ou Marco Verratti, en précisant dans le cas du milieu italien que le salaire retenu est celui négocié à l’occasion de sa récente prolongation, sur la fin de l’automne dernier. Cela met également en évidence, le différentiel entre les deux buteurs patentés du club : Edinson Cavani en retrait cette saison, on l’a dit et celui qui le pousse sur le banc, Mauro Icardi. L’Argentin est prêté par l’Inter cette saison, avec des émoluments proches de 650 000 euros bruts mensuels sans les variables. Soit pour lui, un ratio salaire/temps de jeu, à 5 950 euros la minute. Tous les détails des Parisiens sont dans le tableau complet, en page suivante.

Les salaires des joueurs du PSG à la minute jouée en Ligue 1

Joueur Salaire en 2019-2020* Minutes de jeu en L1 Ratio salaire/jeu Neymar 48,9M € 1312 37 271 Edinson Cavani 18,5 M€ 500 37 000 Thilo Kehrer 5,5 M€ 324 16 975 Kylian Mbappé 23 M€ 1433 16 050