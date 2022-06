PSG : Mbappé va produire du contenu… pour la NBA !

Par le truchement de sa société Zebra Valley, Kylian Mbappé va produire du contenu, pour la NBA.

L’association de deux univers si proche et si puissant, dans le monde sportif. Ce vendredi, Kylian Mbappé devient un partenaire de la puissante ligue de basket nord-américaine, la NBA. Lui, l’attaquant du PSG, ou plus exactement sa nouvelle marque Zebra Valley, une société de divertissement, spécialisée dans la production de contenu.

Un footballeur du PSG qui s’associe à la puissante NBA

Le partenariat est signé pour plusieurs années, il a débuté la nuit dernière, à l’occasion de la Draft 2022. Kylian Mbappé y était en personne, accompagné de 15 garçons et filles de sa fondation. « Drafter Kylian Mbappé dans la famille NBA témoigne de l’attrait mondial du basket-ball NBA et de la convergence de la ligue, de la communauté mondiale du football et de la culture populaire », réagit George Aivazoglou, NBA Head of Fan Engagement and Direct-to-Consumer pour l’Europe et le Moyen-Orient. « Nous sommes impatients de travailler avec Kylian et l’équipe de Zebra Valley pour créer un contenu unique et captivant qui engagera et inspirera les fans du monde entier. »

Zebra Valley l’autre business de Kylian Mbappé

Ce rapprochement est inédit et le signe quand même de l’importance du personnage, Kylian Mbappé, à la manoeuvre. Le footballeur du PSG marche, dans son sport, sur les traces d’un certain LeBron James, du côté de la balle orange. « Le partenariat stratégique entre Zebra Valley et la NBA représente une étape importante pour rassembler les fans de football et de basket autour de contenus premium en racontant des histoires qui comptent », se réjouit Mbappé. Basée à Los Angeles, sa société Zebra Valley concentre plusieurs univers du sport, de la musique, de l’art, de la technologie, des jeux, ou des produits de consommation et de culture des jeunes.