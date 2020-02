PSG – OL : Exploit possible pour les Gones ? Verdict des bookmakers…

La pression est plus forte sur l’équipe en déplacement, que celle qui reçoit. Sauf que certaines statistiques sont cruelles, notamment celles qui concernent les bookmakers. Des chances de briller sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche soir, ils n’en accordent que d’infimes, à l’OL face au PSG. Les champions de France ont toutes les raisons d’aborder ce match sereinement ; quelle que soit l’issue des débats ils conserveront la première place en Ligue 1 et font face à des Gones en mal de certitudes.

Le PSG est donné favori sur toute la ligne face à l’OL

En conséquence de quoi, la victoire du Paris Saint-Germain ce dimanche soir est cotée à la moyenne de 1,27 contre un. Le match nul est plus lointain, à 6,58. Quant à la victoire des hommes de Rudi Garcia, elle paie jusqu’à près de dix fois la mise de départ. C’est dire si elle est (très) incertaine. A décider d’un résultat final, les opérateurs du pays hésitent seulement sur la largesse du succès parisien. Plutôt un score étriqué 2 buts à 1 ? Il vaut une cote moyenne de 7,9. Sinon un plus large 3-1, à 8 ou 2-0, à 8,4, voire 3-0, à 8,6. Au mieux, Lyon peut viser le nul 1-1, mais la cote rend le scénario très hypothétique, il est coté à 12.

Mbappé premier danger sur la pelouse du Parc des Princes

Dans ce contexte il est évident que les buteurs les plus attendus portent le maillot parisien. Avec Mbappé devant tous les autres, un but de sa part vaut 1,64. Il devance dans cet exercice ses partenaires Neymar (1,67) et Mauro Icardi (1,74). Et pour Lyon l’espoir se concentre d’abord sur Moussa Dembélé coté à 2,75. Le choc PSG – OL se dispute ce dimanche soir au Parc des Princes, à partir de 21h00, à suivre en direct sur Canal +.