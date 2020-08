PSG, OL, LOSC : Tout ce qu’ils ont déjà gagné de la Ligue des champions 2020

C’est fini pour le LOSC, depuis la fin de la phase de groupe, en revanche la Ligue des champions continue pour les équipes du PSG et de l’OL, à Lisbonne, qualifiées pour le Final 8. Pour ces deux dernières, c’est aussi l’occasion de gonfler encore les recettes de cette campagne 2020-21. A ce stade, combien les trois clubs français ont-ils gagné, au cumul de tous les revenus possibles ?

Le compte Swiss Ramble dans un « thread » détaillé a calculé les bénéfices des équipes de la saison. En prenant tout à la fois, le bonus collectif, les primes de l’UEFA pour la compétition, la part du coefficient et les droits de l’audiovisuel. Mis bout à bout, cela donne un résultat final pour le Lille OSC, de 51,1 millions d’euros cumulés sur le tournoi. Avec un seul match nul pour meilleur résultat, le retour financier est excellent pour les Nordistes. Comme pour tous les clubs qui s’invitent en C1. La Ligue des champions n’est pas dite « lucrative », pour rien.

Although no club from outside the Big 5 leagues reached the last 16, some still generated good money from their Champions league adventures. Including estimates for TV pool, the highest earners were Benfica €52m, Ajax €48m, Shakhtar Donetsk €44m & Zenit St Petersburg €42m. pic.twitter.com/eQwaI0hsJS

— Swiss Ramble (@SwissRamble) August 10, 2020