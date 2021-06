PSG : Salaire, contrat, ce qu’a signé Georginio Wijnaldum avec Paris

Georginio Wijnaldum est un joueur du PSG.

Recruté au nez et à la barbe du Barça, c’est donc avec le PSG que le milieu de terrain de terrain axial, Georginio Wijnaldum, a choisi de s’associer pour les prochaines années. Très exactement trois, comme le temps du contrat qu’il vient de signer jusqu’en 2024. C’est officiel depuis ce jeudi après-midi, le joueur portera le bleu maillot parisien, à l’avenir.

Le PSG a mis le paquet pour le détourner de Barcelone

Pour lui faire changer d’avis et oublier de rejoindre son compatriote Koeman (et possiblement son grand pote Memphis Depay), au Barça, le Paris Saint-Germain a fait une offre conséquente, puisque Georginio Wijnaldum va gagner près de 920 000 euros brut mensuels et devenir l’un des 10 joueurs les mieux payés du championnat de France de Ligue 1. Non loin du top 5.

Georginio Wijnaldum a signé jusqu’en 2024

C’est deux fois environ, son salaire précédemment gagné chez les Reds de Liverpool, où il était sous contrat, jusqu’au terme de cette saison. Le FC Barcelone, soucieux de ne pas remplir plus encore, une masse salariale qui déborde, ne s’est pas aligné. « J’intègre une des meilleures formations d’Europe et j’ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux », a dit pour ses premiers mots, « Gini » Wijnaldum, sur le site officiel de son nouveau club.