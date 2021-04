Quel est le salaire d’un coach sportif personnel ?

Les coaches sportifs font bouger les Français. Et ça n’est que bénéfique.

Alors que les salles sont fermées, la pratique du sport a le vent en poupe, du côté des Français. Mais l’activité, pour sa bonne pratique sans danger, peut nécessiter les conseils de spécialistes : les coaches sportifs.

La rémunération d’un coach sportif dépend de plusieurs critères. Il peut tout d’abord être employé, dans une salle de remise en forme, avec des horaires fixes. Dans ce cas-là, son salaire varie entre 1400 et 1800 euros par mois et cela offre l’avantage de minimiser les coûts structurels (locaux, matériels…), ou sociaux (charges patronales…). Cette forme de pratique est gage de stabilité. Car le coach fitness de sport travaille souvent en soirée et le week-end, mais aussi durant les pauses déjeuners des clients ou leurs périodes de temps libre.

En revanche, s’il décide de se lancer seul, avec le statut d’auto-entrepreneur ou de créer sa société, le coach sportif peut choisir ses propres clients, sa quantité de travail et négocier ses tarifs. S’il est à son compte, il doit faire preuve d’un réel sens commercial, pour fidéliser une communauté de fidèles, il ne se réduit donc pas seulement à la pratique de l’activité physique ; il est d’abord son propre patron. En s’inscrivant sur des plateformes en ligne, il peut augmenter sa visibilité, et ainsi recevoir une clientèle plus large.

L’aspect géographique influence aussi le coût d’un coach sportif indépendant. Selon Thibault Richard, coach sportif fondateur de ProTrainer, s’il exerce à Paris, les tarifs du coach peuvent être 2 à 3 fois plus élevés qu’en Province, comme en Bretagne ou dans une autre partie de la France, où la vie est en moyenne, moins chère, que dans la capitale.

Quelques tarifs, à titre indicatif :

Coach sportif à domicile : entre 30 et 70 euros la séance d’1h, dont 50 % peuvent être déductibles des impôts, soit entre 15 et 35 €/h après réduction. Pour encore faire baisser le prix de vos cours de sport, il y a la possibilité de se regrouper à 2 ou 3 personnes.

: entre 30 et 70 euros la séance d’1h, dont 50 % peuvent être déductibles des impôts, soit entre 15 et 35 €/h après réduction. Pour encore faire baisser le prix de vos cours de sport, il y a la possibilité de se regrouper à 2 ou 3 personnes. Visio Coaching : entre 15 et 50 euros la séance.

: entre 15 et 50 euros la séance. Coach sportif à distance : entre 20 et 120 euros par mois.

: entre 20 et 120 euros par mois. Coach sportif en entreprise : entre 50 et 150 € HT la séance.

Comment devenir coach sportif

Il existe différentes manière d’appréhender la fonction. Par l’obtention d’un brevet, en « activités gymniques et la remise en forme », qui dure de douze à dix-huit mois, entre des cours théoriques et une partie de pratique. Sinon avec une certification, selon le parcours choisi et le profil de chacun.

Les qualifications requises au registre du coach sportif :

Le Brevet professionnel (BP) de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité activités gymniques, de la forme et de la force : BP JEPS AGFF Mention D. On peut l’obtenir avec ou sans le bac.

Le Certificat de qualification Professionnelle (CQP) ALS (Animateur de Loisir Sportif) option AGEE.

Une Licence professionnelle Métiers de la forme ou un Master en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), formation possible via la fac et une licence.

CQP ALS AGEE : Le Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir Sportif option Activités Gymniques d’Entretien et d’Expression est un diplôme inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Il permet d’encadrer tous publics dans une optique de loisir sportif, uniquement en animation collective. Par ailleurs, le nombre d’heures de cours dispensées dans l’année ne doit pas excéder 360, et les enseignements doivent appartenir aux catégories suivantes : renforcement musculaire, techniques douces, techniques cardio, expression.

Souvent, les coaches ont des solides bases en nutrition, et peuvent accompagner leurs clients jusqu’au bout. C’est le cas de Kévin, inscrit sur Pro Trainer, qui explique son parcours et les diplômes décrochés : « J’ai travaillé pendant 2 ans dans une salle de remise en forme lyonnaise spécialisée dans la perte de poids et le suivi individualisé avant de me mettre à mon compte en tant que coach sportif à domicile. J’ai profité de cette période pour me former encore plus et obtenir un BTS diététique, afin d’améliorer et de compléter ma prise en charge. »

Les qualités nécessaires sont multiples et variées : exemplarité, écoute, disponibilité, rigueur, ponctualité, savoir communiquer, adaptabilité, curiosité, discrétion (confidentialité), être passionné, savoir se remettre en question, rester positif.

Le coaching sportif à distance

D’après l’ifop, le confinement a amplifié la prise de poids chez une majorité des Français (57%) : ces derniers rapportent avoir grossi de 2,5 kilos, en moyenne. Une raison de plus, de faire appel à un professionnel, car le surpoids peut entraîner de graves problèmes de santé. Le premier confinement a montré qu’une grande partie de la population était attirée par la pratique sportive. Grâce au monde sans cesse évolutif du digital, l’offre s’est considérablement élargie ces dernières années.

Un phénomène amplifié par l’essor des réseaux sociaux. Tout technicien du sport peut tirer son épingle du jeu, grâce au web, qui rend tout plus accessible, visuel et ludique. A des années lumière du fitness tel qu’il était exposé à la télévision, dans les années 80. Aujourd’hui, on peut tous profiter d’une offre sur-mesure, individualisée, même en étant tenus à distance des salles de sport. En pratique, la première prise de contact permet d’une part d’évaluer les aptitudes physiques et en suivant de définir les objectifs et/ou les besoins. Collectivement sinon, le coaching en entreprise, est une formule qui a l’avantage de fédérer les équipes, en plus des autres bénéfices du sport. C’est une tendance qui gagne des adeptes.