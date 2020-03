Quelle est la fortune de Michel Platini ?

Après sa suspension de l’UEFA en 2015, Michel Platini est resté en retrait du sport et des médias. Mais l’ex-numéro 10 emblématique de l’équipe de France et de la Juventus Turin n’est pas resté les bras croisés, pour assurer sa défense pour contester les quatre années qui ont suivi, à l’occasion desquelles il lui fut interdit d’assumer une activité liée au football. La La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a débouté l’ancien joueur, aujourd’hui âgé de 64 ans.

Michel Platini était programmé pour devenir le patron du foot mondial

Le natif de Joeuf a été incriminé il y a quelques années, après qu’il ait reçu 2 millions de francs suisses (1,8 M€) en 2011, de Sepp Blatter, alors président de la FIFA. Cet écueil est marquant car Michel Platini était jusqu’alors un homme incontournable et influent dans le paysage du football. Président de l’UEFA de 2007 à 2015, il était programmée pour devenir à un moment ou l’autre, le grand patron de la discipline dans le monde. C’est un rendez-vous manqué pour « Platoche » qui en a eu d’autres plus heureux au cours de sa carrière.

Du succès avec les marques à une époque éloignée du foot business moderne

Joueurs, le meneur de jeu a défendu les couleurs de Nancy, puis de l’AS Saint-Etienne et de la Juventus Turin, dans les années 80. Son époque turinoise lui rapportait près de 300 000 euros bruts la saison. Une fortune pour l’époque. Doué et charismatique, il devient un support pour les sponsors, dans une période encore très éloignée du marketing sportif moderne et du football business dans sa globalité. Il a été un assets de Fruité, marque créée par le groupe Evian, également de Renault pour sa Renault 12 et il a fait le succès des chaussettes Olympia.

Michel Platini a fait fortune comme joueur et dirigeant. Mais la justice l’a freiné

Comme dirigeant, il a mené le comité d’organisation du Mondial 98 en France, avant de briguer la présidence de l’UEFA, puis plus tard de la FIFA. Contraint par la justice a corriger ses ambitions, il est à 64 ans à la recherche d’un nouveau rôle, on l’a récemment appris conseiller personnel de Philippe Piat, président de la FIFPro, le syndicat international des footballeurs. La fortune de Michel Platini est forcément très incertaine, difficilement mesurable, mais selon l’expertise de la plateforme Celebrity Net Worth, elle est estimée à une quinzaine de millions de dollars en cette année 2020.