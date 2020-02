RB Leipzig – Combien vaut Dayot Upamecano sur le mercato ?

On ne le connait pas ou peu en France, plus à l’est de l’Europe, le nom de Dayot Upamecano sonne comme une valeur sûre. Le natif d’Evreux s’est révélé en Autriche, au RB Salzbourg en Autriche, qu’il a rejoint à 17 ans. Et plus tard au RB Leipzig dans le plus coté championnat de Bundesliga. Upamecano n’a que 21 ans, que déjà il est sollicité par le plus grand club d’Allemagne : le Bayern Munich. Il n’est pas encore international, car il évolue dans une position en défense axiale très concurrentielle chez les Bleus (Umtiti, Lenglet, Laporte, Varane, Kimpembe…), mais Deschamps et son staff ont un oeil sur lui.

Le Bayern Munich lorgnerait sur le défenseur français

Dayot Upamecano a quitté Salzbourg pour Leipzig moyennant une indemnité sur son transfert à 10 millions d’euros. Il est resté dans la filière Red Bull, pour accélérer sa progression. Il pourrait prochainement s’émanciper vers d’autres horizons. France Football croit savoir que le Bayern Munich pourrait formuler une offre à son égard, pour remplacer Boateng cet été. Le magazine écrit que le joueur aurait une clause libératoire à 60 millions d’euros dans son contrat, mais en Allemagne on l’évoque plutôt à 100 millions d’euros. Le défenseur au mètre 86 est sinon évalué à 35 millions par l’Observatoire du football et 50 M€, pour Transfermarkt. Avec toutefois un contrat s’approchant de son échéance.

Dayot Upamecano a signé jusqu’en 2021 avec le RB Leipzig

Dayot Upamecano a en effet signé trois ans et demi avec le RB Leipzig, à l’occasion du mercato de l’hiver 2017. Il lui reste encore une quinzaine de mois avant la fin, fixée au 30 juin 2021. Cela rapporte au joueur près de 2,4 millions d’euros la saison, sans les variables et indépendamment d’une prime à la signature qu’il aurait négocié à son engagement. Il a disputé 23 matches toutes compétitions confondues cette saison. C’est déjà plus que la précédente.