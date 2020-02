Real Madrid – FC Barcelone : Qui va gagner le Clasico selon les bookmakers ?

Un Clasico nourrit par l’enjeu des débats : que demander de plus pour le public, que ce contexte dominical, avec l’opposition du Real Madrid, 2e de la Liga avec 53 points et du FC Barcelone, leader à 55 points ? Le rapport de force peut s’inverser à l’issue de la rencontre, le Real est, chez lui, le favori des bookmakers de France. Mais les hommes de Zinedine Zidane ne sont pas nécessairement donnés gagnants pour autant.

Le leader de la Liga se rend chez le Real Madrid dauphin

Sur le marché victoire, nul, défaite, le collectif merengue sort vainqueur à la cote moyenne de 2,17. Et 3,12 la victoire du Barça chez son meilleur ennemi. Entre, le match nul paie 3,6 fois la mise de départ. Pourtant de partage des points, il en sera le plus question, d’après le verdict du résultat précis du Clasico : le 1-1 est entendu comme le scénario le plus probable au final, à 5,91 la cote. C’est suivi de la victoire 1-0 du Real Madrid, à 7,5 contre un.

Lionel Messi l’arme numéro un du FC Barcelone

Avec autant de talents réunis sur un même rectangle vert, les buts sont attendus et espérés de tous. Pour les convertir, Lionel Messi est donné le premier. Un but de sa part vaut une cote à 2,08. Il est en balance avec Karim Benzema dans le camp d’en face, la cote d’un but de sa part est de 2,15. Le choc Real Madrid – FC Barcelone est programmé ce dimanche soir à partir de 21h00, en direct depuis le stade Santiago-Bernabeu.