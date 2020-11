Real Madrid : Les salaires des joueurs madrilènes cette saison 2020-21

Une première depuis quarante ans (1980), qui dit tout du contexte économique du moment : cet été, le Real Madrid, le club le plus titré du football mondial, n’a recruté aucun joueur sur la période autorisée des transferts. Signe d’un monde qui ne tourne plus tout à fait rond, la direction a même négocié avec le collectif professionnel, une baisse moyenne pour tous, de 10% des salaires dans le cas d’une saison à huis-clos et 20%, si le championnat est contraint de cesser avant le terme. Une nouvelle baisse serait au coeur des discussions du moment.

Des baisses de salaires négociées entre joueurs et direction du Real

Les données que nous proposons, dans le tableau en page suivante, sont des estimations annuelles en brut, des salaires des joueurs de Zinedine Zidane, hors bonus de chacun et ici exprimés, sans la diminution discutée. A l’échelle de tout le groupe du Real Madrid, cette saison 2020-21, elle représenterait une économie de 35 à 45 millions d’euros environ, avant possible rallonge. Sur une masse salariale totale donnée au bilan de l’exercice 2019, à 362 millions d’euros.

Gareth Bale parti, Eden Hazard numéro des joueurs sur le salaire

Cela, s’ajoutant aux départs. Notamment de James Rodriguez, anciennement payé 6,5 millions d’euros net, ainsi que Gareth Bale et son salaire volumineux à 15 millions d’euros net. Le temps de sa pige anglaise, chez les Spurs de Tottenham, le Real assume une partie de ses émoluments, à hauteur de la moitié ou plus. Le Gallois parti, c’est un Belge qui, désormais, domine seul son vestiaire entre joueurs : Eden Hazard va gagner 19,5 millions d’euros bruts hors variable, de sa saison 2020-21.

Zinedine Zidane domine tout le monde avec son contrat jusqu’en 2022

En revanche, le capitaine des Diables Rouges doit courber l’échine devant son coach Zinedine Zidane, qui devance tout le monde, avec ses 21 millions d’euros bruts la saison complète et un contrat qui court jusqu’en 2022. Les salaires des joueurs du Real Madrid, cette saison 2020-21 sont à découvrir en intégralité, dans le tableau en page 2.

Les salaires au Real Madrid cette saison 2020-21