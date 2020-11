Real Madrid : Nouvel équipementier et contrat quasi triplé pour Ramos ?

Sergio Ramos est en ce moment le centre de bien des attentions. Il y a d’abord sa situation contractuelle avec le Real Madrid, dont il est le capitaine et l’un, sinon le joueur le plus emblématique. Si rien n’évolue d’ici là, le défenseur quitter les Merengue au 30 juin prochain, après quinze années passées au club. Avant cela, l’international espagnol serait sur le point de valider, au moins un changement. D’équipementier.

Sergio Ramos ne cache plus ses crampons adidas

Sergio Ramos est un joueur associé à Nike. Ou plutôt était ? Car ces derniers jours, il ne masque même plus les trois bandes visibles sur ses nouvelles chaussures, qu’il montre sur les réseaux sociaux. Ce sont celles de la concurrente adidas, auprès de qui, le joueur de 34 ans serait désormais sous contrat. Et selon les informations du journal AS, en Espagne, Sergio Ramos a opéré à cette occasion, une jolie bascule financière.

Un contrat à 1,5 M$ par an pour le défenseur du Real Madrid

D’un partenariat précédemment estimé à 600 000 euros annuels avec Nike, Sergio Ramos pourrait gagner jusqu’à 1,5 millions d’euros, à l’avenir, avec la marque aux Trois bandes. Puma, Under Armour ou New Balance auraient tenté d’approcher le défenseur. L’accord avec adidas n’est pas encore officiel et selon toute vraisemblance, il pourrait n’être opérationnel, qu’à partir de la fin de cette année 2020.