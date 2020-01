Real Madrid – Pactole pour le club avec la Supercoupe d’Espagne

L’argent fait oublier les critiques. Faisant fi des associations, outrées que la Supercoupe d’Espagne puisse se délocaliser en Arabie Saoudite, dans une région du globe contestable sur les droits de l’homme (de la femme surtout), la Fédération d’Espagne (RFEF) n’a pas dû avoir à beaucoup argumenter avec le Real Madrid, pour convaincre le club dirigé par Florentino Perez d’accepter l’opération. Sur toute la ligne, le collectif merengue est le grand gagnant du tournoi.

Le Real Madrid a remporté la première Supercoupe d’Espagne

Son succès doit lui rapporter plus de dix millions d’euros, répartis selon trois formes selon El Confidencial qui livre les détails. La première est une part commune aux quatre équipes en lice (Valence, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid). Elle est de 800 000 euros chacune. La deuxième est liée aux résultats. En remportant le tournoi, le Real Madrid va toucher 2 millions d’euros et 1,4 M€ pour l’Atlético, finaliste. Une partie « variable » doit aussi être versée, prenant en compte les performances antérieures dans la compétition.

Une répartition jugée trop inégale par le club de Valence

La troisième part enfin, est plus discutable et d’ailleurs discutée. Elle serait liée, tel que l’écrit El Confidencial, « à la présence (des joueurs et du staff) en conférence de presse, à des photos-call ou aux entraînements ». Parce qu’ils ont les joueurs les plus populaires et les plus désirés du public, le Real et le Barça se partagent la plus grosse part du magot. L’inégalité de la répartition a fait sortir le board de Valence de ses gongs. « En tant que vainqueurs de la Coupe (d’Espagne, ndlr), nous avons le droit de participer à la Supercoupe. C’est un tournoi officiel et en tant que tel, la répartition devrait être la même entre tous les clubs ».

Plus de 10 M€ au Real Madrid pour sa victoire dans le tournoi

Les chiffres à ce propos ne sont pas officiels mais la presse espagnole évoque la somme de 6 millions pour le Real Madrid, et autant au FCB. Quatre millions d’euros reviendraient à l’Atlético et « seulement » 1,7 millions au club ché. Si bien qu’à l’addition, la prime approcherait les 11 M€ pour le Real Madrid soit quasiment cinq fois la récompense d’une victoire en coupe d’Espagne. Ce nouveau format mis en place par la RFEF fait beaucoup parler, c’est aussi parce qu’il est (très) rémunérateur.