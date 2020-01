Reims – PSG : Qui ira au Stade de France selon les bookmakers ?

Le Stade de Reims accueille le PSG sur sa pelouse, dans le cadre de la demi-finale de la Coupe de la Ligue. Les joueurs parisiens partent ultras-favoris d’après les bookmakers, avec une cote à 1,27. L’entraîneur Thomas Tuchel pourra compter sur les retours de Marquinhos, Thomas Meunier et Marco Verrati au stade Auguste-Delaune. Le match nul est de 5,78 alors qu’une victoire rémoise devant son public, est estimée à 10,25. Le vainqueur ira jouer la dernière finale de la Coupe de la Ligue, au Stade de France face à .. qui a remporté la première demi-finale .. contre ..

Le Stade de Reims n’a pas perdu face au PSG en 2019

Les opérateurs de jeux sont unanimes pour sceller une victoire du Paris-Saint-Germain sur le score de 2-0, à 5,48. Les deux autres résultats jugés les plus probables sont le 1-0, sur la plus petite des marges, coté à 6,41, ou bien, une efficacité plus sévère de la part des Parisiens, qui se conclu par un 3-0 à 6,74. Pourtant, d’après les dernières confrontations entres les deux formations, les Reimois n’ont pas perdu contre le PSG en 2019. Sur les deux rencontres de Ligue 1, le Stade de Reims s’est imposé 3-1 à domicile puis, 2-0 à l’extérieur, cette saison.

Kylian Mbappé favori, Boulaye Dia outsider

La formation parisienne dispose de ses 4 fantastiques en attaque. Mis au repos lors du dernier match, Kylian Mbappé a le plus de chances de trouver le chemin des filets, sa cote est à 1,77. Son coéquipier brésilien Neymar devrait aussi avoir un peu plus de temps de jeu, il est estimé à 1,85, tout comme Mauro Icardi. Seul Di Maria est un peu plus rentable. Un but de sa part paye 2,54 fois la mise. Du coté de Reims, la principale menace se nomme Boulaye Dia. La cote pour que l’attaquant de pointe marque est de 4,08, ainsi que 5,06, celle de son coéquipier Hyun-Jun Suk.