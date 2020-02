Rugby – Le Racing 92 publie un communiqué acide contre l’EPCR

Remontée la direction du Racing 92, contre l’European Professional Club Rugby (EPCR). C’est un euphémisme, à la suite de la dernière sanction prise contre les Saracens. Lesquels déjà punis à l’échelle nationale d’une menace de rétrogradation pour non respect des règles du salary cap, viennent d’écoper d’une « amende de 50 000 euros, dont 25 000 avec sursis jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 ». Cela en raison d’un joueur aligné par le champion d’Europe anglais contre le club francilien, alors qu’il n’était pas éligible aux débats.

Le Racing 92 dénonce une « décision grotesque » prise contre les Saracens

La sanction est clémente. Trop pour le Racing qui réplique ce samedi, via un communiqué officiel acide, autant qu’ironique. « Le Racing 92 prend acte de cette décision grotesque. Félicitons les Saracens pour cette nouvelle prouesse », peut-on notamment lire, avant l’attaque plus frontale en trois paragraphes et autant de phrases du même type : « On sait maintenant qu’un club peut jouer dans sa plus haute division nationale en s’asseyant sur le Salary Cap pendant plusieurs saisons. On sait maintenant qu’un club a la possibilité d’être consacré, cette saison, dans une compétition internationale majeure tout en continuant à se moquer de ses règlements. On sait maintenant qu’un club ne risque que 0.07% de son budget s’il aligne un international inéligible. »

📄 Découvrez le communiqué de presse concernant la sanction de l'EPCR contre Saracens. — Racing 92 (@racing92) February 8, 2020

Une vision du rugby jugée inégale par le club francilien

Et le club français de conclure qu’il ne partage manifestement pas la même vision de l’ovalie et ses vertus. « Rugby école de la vie, ce sport merveilleux n’a pas la même valeur pour tout le monde mais nous serons heureux d’aller jouer chez nos amis Clermontois », pour les quarts de finale de la Champions Cup. Le match est programmé le 4 avril prochain, en fin d’après-midi.