Salaire, contrat : les détails du transfert de Bruno Fernandes à Manchester United

Bruno Fernandes s’est engagé en toute fin de mercato d’hiver dernier, avec Manchester United. A la clef, un contrat de cinq ans et demi (+1 en option), à l’échéance du 30 juin 2025. Et un salaire avoisinant les 700 000 euros bruts mensuels, soit près de 8,3 M€ l’année. Précédemment au Sporting Portugal, le joueur percevait une rémunération approchant les 185 000 € bruts mensuels. Soit une différence conséquente pour le nouveau milieu offensif des Red Devils.

Un contrat bien négocié pour le transfert de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes a été vendu à hauteur de 55 M€ (hors bonus) à son nouveau club. Cependant, le joueur détient plusieurs clauses dans son contrat qui pourraient faire augmenter son prix d’achat jusqu’à 80 M€. La première, estimée à 5 M€, concerne le nombre de matches joués par le principal intéressé. La deuxième, au même prix, dépend du nombre de qualifications en C1 du club. Les 15 derniers millions seraient versées des potentielles futures distinctions individuelles que gagnerait le Portugais. Le Sporting détiendrait également 10 % sur une éventuelle plus-value en cas de revente du milieu offensif.

Dans le top 10 des salaires à Manchester United

Le salaire moyen d’un joueur à Manchester United approche les 6 millions d’euros, cette saison. Avec sa rémunération avoisinant les 8,3 M€ brut mensuel, Bruno Fernandes égale son entraineur, Ole Gunnar Solskjaer, qui touche. A titre de comparaison, l’homme aux 18 buts et 18 passes décisives, en 37 rencontres, toutes compétitions confondues et les deux clubs mélangés, se hisse entre Nemanja Matic (6,9 M€) et Harry Maguire (10,9 M€).