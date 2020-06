Stade Rennais – Ça coûte combien de recruter Axel Disasi (Reims) ?

Le Stade Rennais cherche à renforcer sa défense. Avec le départ de Jeremy Morel à Lorient et les tours préliminaires de Ligue des champions à disputer, le club breton ne veut pas attendre pour recruter. Depuis plusieurs semaines, le nom du défenseur du Stade de Reims, Axel Disasi, est évoqué chez les Bretons.

Le Stade Rennais va devoir lutter

Peu connu aux yeux du grand public, Axel Disasi pourrait rapporter une jolie somme aux Rémois. En effet, auteur d’une saison prolifique (32 matches toutes compétitions confondues et un but), le jeune défenseur de 22 ans serait dans le viseur de plusieurs cadors européens, comme l’a indiqué RMC Sport. Arsenal avait notamment fait une offre cet hiver, repoussée par les dirigeants rémois. Le président, Jean-Pierre Caillot, réclamerait au minimum 15 millions d’euros. Transfermarkt l’évalue au dessus de 7 M€ quand l’Observatoire du football l’estime entre 7 et 10 M€.

Axel Disasi sous contrat à Reims jusqu’en 2021

L’international U20 voit son contrat se terminer d’ici une saison. Une situation que les dirigeants champenois ont anticipé en recrutant le Belge, Wout Faes, au mercato d’hiver. En provenance du KV Ostende, le sosie de David Luiz débarquera pour la reprise de l’entrainement du club (le 23 juin prochain). Concernant le principal intéressé, avec des émoluments en deçà de la moyenne de l’effectif rémois (proche des 24 000 € brut mensuels), il se peut que le natif du Val-d’Oise soit revalorisé au sein de sa future écurie.