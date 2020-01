Stade Rennais – Combien ça coûte de recruter Wesley Saïd (Téfécé) ?

Les mauvais résultats sportifs du Toulouse FC, et une potentielle descente en Ligue 2 pourraient donner des envies d’ailleurs à Wesley Saïd. L’ailier droit de 24 ans est arrivé l’été dernier, pour un montant de 8 millions d’euros en provenance du Dijon FCO. Il est devenu par la même occasion, la recrue la plus chère de l’histoire du Téfécé. D’après L’Équipe, son profil plaît aux dirigeants du Stade Rennais, son club formateur, sans avoir réalisé de démarche concrète, pour le moment.

Le Stade Rennais apprécie le profil de son ancien joueur

Wesley Saïd est un joueur expérimenté du championnat. L’attaquant toulousain a joué 151 matchs dans l’élite, pour un total de 25 buts et 11 passes décisives. Formé à Rennes, il est parti en prêt au Stade Lavallois puis, au Dijon FCO. Un an après son passage dans le club dijonnais, les dirigeants ont décidé d’investir 1,5 million pour s’attacher ses services, en 2017. Les principales sources d’analyses ne sont pas d’accord sur l’estimation de sa valeur marchande. L’Observatoire du football se montre optimiste sur son cas, il l’évalue entre 10 et 15 millions d’euros. Alors que Transfermarkt estime que l’ancien Rennais a légèrement perdu de sa valeur, cotée à 6,5 millions d’euros.

Wesley Saïd a signé un contrat jusqu’en juin 2023

Le président toulousain, Olivier Sadran a tenu à préciser en conférence de presse, qu’il compte sur Wesley Saïd pour l’opération maintien. Le Téfécé est actuellement dernier de la Ligue 1, à 8 points de la 17e place, synonyme de maintien dans l’élite. L’attaquant toulousain gagne un salaire donné proche de 80 000 euros bruts par mois. Il a signé un contrat de longue durée avec le Téfécé, pour une durée de 4 ans. Son bail s’étend jusqu’au 30 juin 2023.