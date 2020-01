Stade Rennais – Combien vaut Rafik Guitane sur ce mercato ?

Longtemps blessé, parce que victime quasiment deux fois coup sur coup de ruptures d’un ligament, Rafik Guitane a manqué de temps de jeu, en ce début de saison sous les couleurs du Stade Rennais. Au plan comptable des points gagnés en championnat, le club breton n’a pas eu à trop souffrir de son absence, Rennes est à plus de mi-saison sur le podium de la Ligue 1. Alors, pour qu’il puisse gagner du temps de jeu, le milieu de terrain axial pourrait être prêté, pour finir l’exercice.

Le Stade Rennais pourrait prêter Rafik Guitane cet hiver

Rafik Guitane est un espoir sur lequel le club rouge et noir a misé avec beaucoup d’intérêt. Le jeune homme de 20 ans a rejoint le Stade Rennais depuis Le Havre, au mercato d’hiver 2018, moyennant une indemnité de 8 millions d’euros. Laissé à son club formateur pour boucler les mois suivants, il est depuis un joueur rennais, mais avec très peu de temps sur le terrain à son compteur personnel : 3 minutes seulement en Ligue 1 et quelques bouts en Ligue Europa cette saison. Sans jouer, impossible pour lui de se valoriser. Depuis sont transfert, l’estimation de sa valeur marchande est à la baisse. Au mieux, donnée à 4 millions d’euros par Transfermarkt et d’un à deux millions, de la part de l’Observatoire du football.

Il y aurait de l’intérêt pour sa part depuis la Ligue 2

Guitane s’est engagé avec le Stade Rennais, sur un contrat de trois ans et demi, avec un terme au 30 juin 2022. Selon les estimations du journal L’Equipe, il gagnerait près de 1,2 millions d’euros bruts la saison, sans les primes complémentaires. C’est au-delà des moyens des équipes de la Ligue 2 où il serait suivi, charge alors à Rennes de prendre sa part, si c’est la garantie pour son joueur de s’épanouir sur le rectangle vert.