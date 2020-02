Stade Rennais – Tous les salaires des joueurs rennais cette saison 2019-20

Olivier Létang pourra au moins se retourner sur son bilan sportivement positif, quand il se souviendra de son passage à la présidence du Stade Rennais. Sous sa houlette, le club breton a remporté la coupe de France, disputé le haut du tableau en Ligue 1 et augmenté les recettes tirées de l’activité du club. C’est aussi sous sa gouverne qu’ont été recrutés les deux plus hauts salaires jamais versés par Rennes à des joueurs de football.

Le Stade Rennais prend à sa charge le salaire de Steven Nzonzi

Ben Arfa d’abord, le temps d’une saison et cet hiver, le milieu de terrain champion du monde, Steven Nzonzi. Prêté par la Roma, il gagne 3,1 millions d’euros nets la saison en Serie A. Et c’est le Stade Rennais qui assume tout de ses revenus, le temps de sa pige de six mois, avec une saison de plus en option. C’est lui qui domine son vestiaire, sur la fiche de paie. Les salaires exprimés dans le tableau en page suivante sont des estimations données en brut à l’année. Sans les variables additionnelles. Les chiffres sont du journal L’Equipe, complétés par nos informations.

Une moyenne proche du million d’euros bruts, cette saison 2019-20

En moyenne cette saison 2019-20, un joueur du groupe de Julien Stephan gagne 914 874 euros la saison, selon les estimations du groupe Sporting Intelligence. Ils sont plusieurs dans cette tranche d’estimation. A propos du coach de 39 ans, il a été prolongé à l’automne dernier jusqu’en 2022, à hauteur de 110 000 euros bruts mensuels. Avec les renforts des derniers mercato, la masse salariale à Rennes dépasse les 50 millions d’euros. Les détails sont à lire en page suivante…

Les salaires des joueurs du Stade Rennais cette saison 2019-20

Joueur Salaire Echéance du contrat Edouard Mendy 0,9 M€ 2023 Romain Salin – 2021 Joris Gnagnon 1,7 M€ 2020 (prêt)