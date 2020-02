Super Bowl 2020 – L’évolution du prix de la publicité ces 10 dernière années

Les publicités du Super Bowl 2020 : avec le show de la mi-temps et le match à proprement parler, elles sont l’autre grand sujet de conversation autour de l’événement sportif, parmi les plus suivis sur la planète. Diffuser un spot à mi-rencontre coûte une blinde aux marques en quête d’une communication, à dimension internationale. La saison dernière, les trente secondes de diffusions étaient facturées 4,51 M$ (4 M€).

Vers un nouveau tarif record au cours du Super Bowl 2020 ?

Une étude du groupe Kantar montre à quel niveau les tarifs fluctuent d’une saison à l’autre. De l’édition précédente à la dernière, il a augmenté de + 3%, un an après avoir chuté de 7%. L’augmentation est toutefois constante dans un laps de temps plus large : entre 2010 et 2019, la grille tarifaire est passée d’une moyenne à 2,77 millions de dollars la diffusion, à 4,51 M$, soit une hausse de plus de 62%.

Record de prix à l’occasion de l’édition 2017

Le Super Bowl 2019 n’a toutefois pas le record du spot le plus onéreux. En 2017, les trente secondes de publicité se facturaient à près de 4,7 millions de dollars (4,25 M€). Les recettes qui en découlent sont naturellement conséquentes : à hauteur de près de 412 millions de dollars (373 M€), au bout du Super Bowl 2019, dont 76 millions générés en marge de la rencontre (avant et après le match) et 336 M$ au moment des débats. C’est en 2017 que les bénéfices ont été les plus conséquents, estimés proches de 498 millions de dollars (451 M€).

91 spots ont été diffusés la saison dernière avec AB InBev pour principal annonceur

Il y avait enfin, 91 spots diffusés la saison 2019 dernière, pour un total de 49 minutes et 31 secondes de diffusions. Le groupe AB InBev, numéro un mondial du secteur de la bière, a été le plus dépensier à hauteur de 52 millions de dollars, devant Amazon (23 M$).